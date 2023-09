Google Maps s’inspire d’Apple avec ces nouvelles couleurs en test

Des utilisateurs ont découvert un nouveau schéma de couleurs en test sur l'application Google Maps. Dans certains cas, elles ressemblent énormément à celles utilisées sur Apple Maps.



Les applications Google changent régulièrement de design. Que ce soit Google Photos qui prend une direction graphique assez radicale, ou l'appli Google éponyme qui arrondie les angles, toutes ont droit à leur relooking. Google Maps ne fait pas exception. Une nouvelle version a été déployée chez certains utilisateurs et elle tranche visiblement avec l'actuelle : le schéma de couleurs a été modifié presque entièrement.

On ne parle pas d'un petit changement pour un bouton de l'interface ou une ombre légèrement plus prononcée sur un symbole. Google a changé les couleurs des éléments les plus importants comme les routes, les espaces verts (forêts, parcs…), l'eau ou encore les autoroutes. Ce qui saute aux yeux en regardant des captures d'écran comparatives, comme celle présente en fin d'article, c'est la ressemblance avec Apple Maps, en tout cas sur certaines nuances.

Google Maps essaye de nouvelles couleurs qui rappellent beaucoup celles d'Apple Maps

En premier lieu, les routes ne sont plus blanches, mais grises. Sûrement dans un souci d'homogénéité, les autoroutes quittent le jaune pour arborer une teinte de gris plus foncée. Si les routes ressortent mieux sur le fond de carte qui lui ne change pas, on est un peu moins convaincu sur les autoroutes. Elles se distinguent plus difficilement à notre goût. L'eau a aussi changé pour devenir plus claire. C'est bien simple : on dirait la même que sur Apple Maps. À l'inverse, les espace verts s'assombrissent, gagnant en visibilité.

Sur le mode nuit, il n'y a pour l'instant pas de changement. Le vert plus sombre se retrouve aussi dans le cadre en haut de l'écran pendant la navigation, celui qui vous indique la prochaine étape. Contrairement aux forêts et autres parcs, la teinte rend le tout un peu moins lisible, même si bien sûr cela reste une question de goûts. Il est possible que Google continue de modifier ça et là quelques couleurs avant de déployer (ou non) son nouveau schéma chez tous les utilisateurs.

