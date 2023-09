Android 14 : Google Photos prépare l’arrivée de l’Ultra HDR

La dernière version de Google Photos sur Android intègre des lignes de code concernant le support de l'Ultra HDR. La technologie sera activée par défaut sur les smartphones compatibles.

Qu'est-ce qui est mieux que le HDR ? L'Ultra HDR bien sûr ! La technologie photo a été annoncée en mai dernier lors de la Google I/O et arrive avec Android14. Qu'est-ce qu'elle change exactement ? La firme nous promet des images plus réalistes, plus lumineuses et plus colorées que celles à la gamme dynamique standard. Mais ça, c'est également le cas avec le HDR “classique”. La nouveauté, c'est qu'une photo Ultra HDR sera affichée telle quelle sur les smartphones compatibles.

Comme cela nécessite une certaine technologie d'écran, l'Ultra HDR sera très probablement réservé aux modèles haut de gamme comme les Pixel 8 ou les Galaxy S24. En revanche, il sera activé par défaut sur l'application Google Photos, au départ la seule à supporter le système. La dernière mise à jour en date, numérotée 6.51.0.561138754, prépare le terrain avec ces mentions sans ambiguïté dans son code :

Ultra HDR disabled

UltraHdrPreviewFragment

EDITOR_ULTRA_HDR_PREVIEW

photos_mediadetails_details_ultra_hdr

L'appli prendra en charge l'affichage des clichés Ultra HDR donc, mais aussi leur sauvegarde, leur édition, leur partage et leur téléchargement.

Si vous n'avez pas de smartphone adéquat, pas d'inquiétude. Google y a pensé : la technologie Ultra HDR est rétrocompatible. Concrètement : toutes les applications (Google Photos mais aussi les autres galeries) qui ne la prenne pas en charge afficheront les images au format JPEG, en SDR (Standard Dynamic Range). Les développeurs d'appli tierces ont le choix d'intégrer ou non le support du mode.

Avec cette mise à jour de Google Photos, l'Ultra HDR est donc bien parti pour être disponible dès la sortie d'Android 14, dont l'arrivée est imminente. La grande inconnue reste la liste des smartphones compatibles. Certes on peut en deviner certain, mais une énumération plus précise pourrait aider les amateurs de photos dans le choix de leur futur appareil. Espérons qu'elle ne tardera pas.

