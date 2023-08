Google Maps : ce petit changement d’interface irritera sans doute des millions d’utilisateurs

Google a apporté une petite modification à l’application Maps sur Android et iOS. Les utilisateurs de l’application de cartographie vont devoir changer leurs habitudes.

Au fil du temps, utiliser Google Maps est devenu un réflexe pour des millions de possesseurs de smartphones. Le service de cartographie est en effet utilisé par un milliard d’internautes chaque mois. Sachant cela, on imagine bien que la moindre modification d’interface est bien évalué epar Alphabet, la maison mère de Google, avant d’être effectivement implémentée.

La dernière mise à jour de la version mobile de Google Maps intègre pourtant un changement qui, bien que discret, risque de déstabiliser la majorité des utilisateurs. En effet, il n’est maintenant plus possible de masquer la barre de recherche en tapant sur la carte, un geste devenu instinctif pour la plupart d’entre nous. Dès à présent, pour visualiser la carte sans aucun élément du menu, il faudra balayer la barre de recherche vers le haut. Pour faire réapparaître la barre de recherche, il suffira de taper à n’importe quel endroit de la carte.

Google Maps impose un nouveau geste qui va changer les habitudes des utilisateurs

Malheureusement, cela a également des conséquences irritantes sur l’ergonomie de l’application. Taper sur la carte dépose maintenant une épingle à l’endroit visé, un geste que les utilisateurs risquent d’accomplir pendant longtemps encore, même si Google explique la nouvelle procédure, sur certaines versions de l’app tout du moins, à travers un message spécifiant que pour voir la carte complète, il faut balayer la barre de recherche vers le haut.

Google Maps est l’une des applications vedettes de la compagnie. Son hégémonie est telle que Microsoft, Amazon et TomTom se sont alliés pour la détrôner. Pour rester populaire, le service d’Alphabet intègre donc les innovations les plus récentes de l’entreprise, et jouit donc de nombreuses mises à jour sur toutes les plateformes. Les versions Android et iOS de Google, par exemple, proposent désormais une navigation boostée par l’IA.

