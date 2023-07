Google Photos : un nouveau design est en test, et on ne s’attendait pas à ça

L'application Google Photos s'offre un relooking assez extrême, mais seul un petit nombre d’utilisateurs y a accès en ce moment. Que ce soit sur Android ou iOS, le nouveau design s'éloigne des autres applications Google.

Que ce soit pour les moderniser ou les harmoniser en fonction leur ligne graphique, Google met régulièrement à jour le design de ses différentes applications. Le mobile n'est pas seul concerné : la suite Workspace a eu droit à un passage vers le Material Design 3, le dernier concept graphique en date chez la firme de Moutain View. Globalement, on tend de plus en plus vers un éco-système Google unifié par son design. Mettez côte à côte les logos des différentes applis de la marque, ça vous sautera aux yeux assez vite.

Google Photos, qui regroupe galerie et outils de retouches, ne fait bien sûr pas exception à la règle. Récemment, les paramètres de l'appli se sont offerts une refonte bienvenue. Pourtant, quelques utilisateurs Android et iOS rapportent que chez eux, elle affiche un look assez éloigné de ce qu'on pourrait attendre d'une mise à jour graphique. C'est simple : en l'état, Google Photos a un design à part.

Le nouveau design de Google Photos s'éloigne des autres applications Google

Comme on peut le voir sur les captures d'écran, la barre de navigation ancrée en bas a disparu au profit d'une barre flottante. Elle donne accès aux onglets Photos, Souvenirs et Bibliothèque, ainsi qu'à la recherche via la loupe. Le partage a été placé en haut à droite de l'écran avec la même icône qu'actuellement, juste à côté de l'avatar du compte. Le logo Google Photos lui, est passé du centre au côté gauche.

Ces changements ne collent pas vraiment avec les autres applications Google. Comme Nail Sadykov, gestionnaire du groupe de discussion Google News sur Telegram, précise en plus qu'ils ne concernent qu'un très petit échantillon d'utilisateurs, on peut penser que le design est loin d'être définitif. Mais on pourrait aussi se dire que Google voudrait changer l'ensemble de ses applications en se basant sur cette nouvelle interface. Les futures mises à jour nous le diront.

Source : Google News – Telegram