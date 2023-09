Google Play Store : les Shorts arrivent pour faire la promotion des meilleures applis

Le Google Play Store s'apprête à intégrer les Shorts dans son interface. En effet, Google compte utiliser les fameux formats courts de YouTube pour mettre en avant les dernières applis et jeux du moment.

En ce 5 septembre 2023, Google a occupé le devant de la scène médiatique. En effet, le constructeur a tout d'abord présenté le nouveau look d'Android (logo, avatar, etc.). La firme de Mountain View a également dévoilé de nouvelles fonctionnalités à venir sur son système d'exploitation phare, comme le widget Assistance at a Glance par exemple.

Cet outil basé sur Google Assistant se chargera de vous afficher en temps réel des informations pratiques quand vous en aurez besoin comme des alertes météo, l'heure de votre vol ou encore certains évènements enregistrés dans votre calendrier.

Mais dans cet article, nous allons surtout évoquer cette nouveauté à venir sur le Google Play Store. En effet, le géant du web va introduire prochainement le “Play Report”. Derrière ce nom se cache la nouvelle trouvaille de Google pour mettre en avant les derniers jeux et applications à la mode sur sa boutique.

Google fait appel aux Shorts pour faire la promo des applis

Pour faire simple, il s'agira d'une séries de vidéos Shorts, la formule des formats courts par YouTube. Elles seront animées par un groupe “d'experts” d'après Google, composé notamment d'employés de la firme, d'influenceurs et de créateurs de contenus sur YouTube.

Les Play Report apparaîtront sous la forme d'un carrousel en haut de la page sur le Google Play Store. Le nom de l'application mise en avant sera affichée en bas de la vignette, tandis que chaque vidéo contiendra un lien pour télécharger l'application promue par Google.

Par ailleurs, le constructeur compte également publier les différents Play Report sur les comptes YouTube, Facebook et Instagram du Google Play Store. Impossible de les rater donc. Pour l'instant, Google teste actuellement cette nouvelle fonctionnalité aux Etats-Unis uniquement. On ne sait pas encore si Google compte la démocratiser et la lancer sur d'autres marchés.

Pour rappel, Google vient également de déployer une nouvelle fonction sur Google Messages. En effet, l'appli de messagerie instantanée est maintenant capable d'envoyer des messages vocaux depuis une montre connectée.

Crédits : 9To5Google