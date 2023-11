Google Maps lutte activement contre le contenu frauduleux et les faux avis négatifs, voici comment

Google détaille sur son blog les mesures mises en œuvre pour faire face à la résurgence de faux contenus et avis sur Google Maps.

Toujours plus d’esprits malveillants utilisent Google Maps pour publier des faux avis négatifs sur des établissements ou des services concurrents afin de leur nuire et d’apparaître au sommet des résultats de recherche, par exemple. D’autres encore changent les informations affichées par la plateforme pour que la société ou l’organisation en question soient injoignables. La firme de Mountain View lutte activement contre ces faux commentaires nuisibles aux utilisateurs, et en définitive, à la réputation de la compagnie.

Un billet publié sur le blog détaille les mesures mises en œuvre pour protéger les internautes des faux contenus sur Maps. Avec plus de « 20 millions d’avis, de photos, de mises à jour des heures d’ouverture et d’autres contributions ajoutées à Maps chaque jour », le travail de vérification de Google relève, a priori, de la mission impossible. L’infrastructure de Google lui permet pourtant de répondre au faux contenu en temps quasi réel.

Google applique des mesures en temps réel sur Maps pour minimiser le faux contenu

Sur son blog, la compagnie déclare que « ses systèmes sont constamment à l’affût de tendances inhabituelles dans le contenu des contributions » sur Maps. Si une activité suspecte est détectée, des mesures de protection sont rapidement appliquées. Ces dernières vont « de la suppression des contenus violant les règles à la désactivation temporaire des nouvelles contributions ». Par ailleurs, certaines périodes sont plus propices à l’apparition de faux avis sur Maps ou Search, les élections, par exemple.

Dans ces périodes de tension, Google peut « limiter la possibilité pour les internautes de suggérer des modifications de numéros de téléphone, d’adresses et d’autres informations factuelles pour des lieux tels que les bureaux de vote, afin d’éviter la propagation de fausses informations liées aux élections ». La compagnie travaille aussi sur le long terme, en empêchant, par exemple, les internautes de publier des contributions inutiles ou des notes sur les prisons, les écoles et autres établissements d’utilité publique.