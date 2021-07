Google Maps affiche désormais la zone à faibles émissions carbone de Paris

Dès à présent, Google affiche les zones à faibles émissions carbone où les véhicules les plus polluants ont l’interdiction de circuler. Cinq villes sont couvertes : Paris, Berlin, Barcelone, Amsterdam et Londres. L’application calcule également un autre itinéraire, ou vous propose un moyen de transport alternatif, si vous êtes concerné par la restriction.

Ces derniers mois, Google Maps a fait l’objet de nombreuses mises à jour de la part de Google. Certaines concernent la prévision de trafic et l’historique de voyages. D’autres permettent de recevoir des notifications et des suggestions intelligentes en fonction d‘informations contextuelles. Ou encore d’autres s’intéressent à la navigation hors des signaux GPS, à l’intérieur des bâtiments par exemple. Parmi toutes ces innovations, nous en avons noté quelques-unes qui s’intéressent plus particulièrement à l’environnement.

Et plus précisément à la lutte contre le réchauffement climatique. Nous en voulons pour preuve cette nouveauté apparue en mai. Elle permet de calculer des trajets en fonction de la topographie et de la pollution. Google Maps vous fera éviter des bouchons, certes, mais l’application contournera également les trajets où le dénivelé est trop fort quand c'est possible. Ainsi, vous aurez moins besoin de freiner ou d’accélérer. Cela a l’air de rien dit comme cela. Mais la perte d’énergie causé par un ralentissement ou une forte accélération est considérable, à en croire une étude réalisée par des associations d’automobilistes sur l’impact des ralentisseurs.

Google affiche cinq zones à faibles émissions carbone dont Paris

Aujourd’hui, nous apprenons que Google Maps continue dans ce sens en intégrant une nouvelle fonction liée à la lutte contre le réchauffement climatique : l’affichage des zones à faibles émissions de carbone. Qu’est-ce qu’une zone à faibles émissions carbone ? C’est une zone géographique où certains véhicules ne peuvent plus circuler sous certaines conditions (pic de pollution par exemple). Chaque commune choisit le chiffre maximum de la vignette Crit’Air, la période de circulation et le type de véhicule (voiture, poids lourds, etc.).

En France, il en existe déjà trois (Grand Paris, Métropole de Grenoble, Métropole de Lyon, incluant à chaque fois certaines communes). Il y en aura bientôt sept autres : Aix-Marseille-Provence, Nice-Côte d’Azur, Toulon-Provence-Méditerranée, Métropole de Toulouse, Montpellier Méditerranée, Métropole de Strasbourg et Rouen-Normandie. Elles entreront toutes en vigueur avant fin 2021.

Google vous indique si vous avez le droit d'y entrer avec votre voiture

Pour bien comprendre où elles se situent et si vous avez le droit d’y entrer avec votre voiture, Google Maps prend donc en charge ces zones. D’abord, l’application les affichent sur la carte. Ensuite, elle vous alerte pour vous indiquer qu’un trajet traverse une zone, notamment si votre véhicule n’a pas le droit. Si c’est le cas, l’application peut vous proposer un chemin alternatif (si votre destination n’est pas dans la zone) ou un autre moyen de transport (train, métro, tram, bus, taxi ou chauffeur privé). Voilà qui est bien pratique.

En France, seule la zone parisienne s’affiche dans Google Maps. Il faudra attendre pour profiter des informations sur Lyon et Grenoble. En Europe, quatre autres zones sont prises en charge : Berlin, Amsterdam, Londres et Barcelone. Google promet évidemment qu’il y en aura d’autres. Il serait dommage que l’application ne soit pas exhaustive sur ce sujet. Mais nous comprenons que cela demande une adaptation contextuelle supplémentaire.