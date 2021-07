Google Maps : prévision de trafic, historique de voyages, l’application fait le plein de nouveautés

Dans une nouvelle mise à jour, Google se dote de plusieurs fonctionnalités inédites. Dans le cadre du respect des mesures sanitaires, la firme de Mountain View propose d’anticiper les heures d’affluence dans les transports pour appliquer au maximum la distanciation sociale. Il est également possible de noter les restaurants de manière plus exhaustive et suivre son activité avec précision.

Cela fait maintenant un certain temps que Google Maps permet d’évaluer l’état du trafic sur les routes du monde entier. Cette fonctionnalité a fait l’objet de plusieurs améliorations au fil du temps, visant toute à simplifier la vie de l’utilisateur et garantir sa sécurité, comme l’affichage d’itinéraire où il y a le moins besoin de freiner. Mais cela s’adresse avant tout aux automobilistes, ce que sont loin d’être tous les citadins. Bien au contraire, ces derniers ont plutôt tendance à utiliser les transports en commun.

Or, à la lueur des risques sanitaires que présente la COVID-19, mieux vaut s'éloigner des lieux clos à forte affluence. Ainsi, fin 2020, Google Maps a commencé à évaluer en direct l’occupation des transports en commun pour éviter les bus et métro bondés. Au départ limité à 200 villes à travers le monde, cette fonctionnalité va désormais se déployer dans une centaine de pays via 10 000 agences de transits. Dorénavant, il sera plus facile de trouver une place assise sur vos trajets du quotidien.

Google Maps permet d’exporter son historique de voyage

Ce n’est d’ailleurs pas la seule mesure de Google pour aider ses utilisateurs à éviter le coronavirus. Dès aujourd’hui, le constructeur teste l’affichage de l’affluence de population dans les rues de New York et de Sidney. Cette fonctionnalité devrait bientôt être déployée dans d’autres villes du monde. Elle rejoindra les autres en lien avec la pandémie de COVID-19, comme l’ajout des centres de vaccinations sur la carte.

Maps se dote également de deux nouveaux onglets sur Android. Le premier, intitulé Insights, apparaît dans la Timeline dans le cas où l’historique de localisation est activé. Ce dernier affiche des données relatives au déplacement, en calculant le temps passé dans les transports ou encore la distance parcourue avec chaque moyen de locomotion. Le second, baptisé Trips, résume chacun des lieux visités par l’utilisateur et permet de l’exporter.

Enfin, Google a ajouté plusieurs options de notation des restaurants. Les utilisateurs peuvent désormais mentionner le prix des menus, le taux de disponibilité des plats ou encore s’ils ont consommé sur place ou à emporter. Ces options sont pour le moment seulement disponibles aux États-Unis, mais devraient débarquer prochainement à l’international.

Source : Google