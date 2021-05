Google Maps va utiliser la réalité augmentée pour vous guider

Google Maps va continuer à s’améliorer en utilisant la réalité augmentée ainsi que l'intelligence artificielle. L’application va offrir de meilleures informations concernant le trafic et va se servir de l'APN des smartphones pour guider les utilisateurs.

La Google I/O a été très centrée autour de l’intelligence artificielle. Cette dernière est au cœur des nouvelles fonctionnalités de Google Photos ou encore de Google Assistant, qui promet d’être plus naturel. Google Maps va également en profiter en accueillant de nouvelles fonctionnalités.

La première chose à savoir c’est que Google Maps va grandement déployer ses cartes plus détaillées. Cette fonctionnalité, déjà disponible de manière limitée, permet voir les passages piétons sur la route ou encore les feux de circulation. De même, les routes sont mises à l’échelle pour mieux se repérer. Cette fonctionnalité sera désormais étendue à plus de 50 villes supplémentaires avant la fin de l’année. L'application est très utile lorsqu’on est en vacances et Google l’a bien compris. Désormais, certains quartiers seront signalés comme fréquentés ou non. Pratique si vous souhaitez visiter un endroit mais sans qu’il y ait trop de monde.

Google Maps vous aidera à vous repérer grâce à la RA

De plus, l’IA permettra d’aiguiller naturellement l’utilisateur vers ce qu’il souhaite. Par exemple, lorsque vous ouvrirez Maps à l’heure du dîner, les restaurants seront automatiquement mis en avant, alors que ce se seront les cafés dans les heures creuses. De même, les informations montrées en priorités seront adaptées à l’heure, mais aussi à vos habitudes.

La réalité augmentée sera également beaucoup plus poussée. Il sera possible de brandir son smartphone et d’utiliser la caméra pour se repérer. Pratique pour retrouver un endroit. Des panneaux virtuels apparaîtront en surbrillance pour vous guider. Cette fonctionnalité arrivera dans la ville de Tokyo le mois prochain. Google Maps va aussi s’améliorer au niveau du GPS. Désormais, de nouvelles options routières seront proposées, comme les trajets les moins polluants ou alors ceux moins susceptibles de vous faire donner des coups de freins.

De nouvelles fonctionnalités qui ne sont pas encore disponibles, mais qui devraient toutes être déployées avant la fin de l’année et ce sur toutes les plateformes. Google Maps continue donc de devenir indispensable pour tous les utilisateurs, à tel point qu’on se demande parfois comment nous faisions avant.