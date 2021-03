Google Street View peut désormais vous guider à l’intérieur des bâtiments

Google vient de mettre à jour Street View, l’outil de visualisation en réalité augmentée intégré à Maps. Cette nouvelle version intègre la cartographie interne de certains bâtiments, comme des gares ou des aéroports. La firme de Mountain View annonce que l’application profitera de plus de 100 améliorations en 2021.

Imaginez la scène (même si, actuellement c’est plutôt difficile) : vous êtes en voyage et vous arrivez dans un aéroport que vous ne connaissez pas. Vous cherchez votre chemin pour prendre un taxi, mais vous ne comprenez pas la langue locale. Street View peut désormais vous apporter une aide précieuse.

En effet, Google annonce l’arrivée d’une nouvelle fonction très intéressante dans Street View, la visualisation en réalité augmentée intégrée à Google Maps. Cette fonction est le guidage à l’intérieur des bâtiments publics. Notamment les aéroports, les stations de transport en commun, les gares, les centres commerciaux, etc. Tous ne sont pas pris en charge bien évidemment. Cela s’enrichira avec le temps.

Maps guide les utilisateurs à l'intérieur des bâtiments

L’intérêt du guidage intérieur est simple : vous guidez d’un point A à un point B en utilisant la réalité augmentée. Il peut s’agir d’une enseigne commerciale, d’une installation publique (des toilettes par exemple) ou un quai de train et une porte d’embarquement. Il y a des flèches qui vous indiquent où tourner. Et le système prend évidemment en compte les escalators, les escaliers et les ascenseurs.

Cette nouvelle mise à jour est très intéressante, car elle fait intervenir l’intelligence artificielle et le machine learning. Techniquement, quand vous êtes à l’intérieur d’un bâtiment, vous êtes hors de portée des réseaux de satellites. Il faut alors faire intervenir d’autres technologies pour vous guider. Google explique que l’application parvient à vous suivre grâce à l’altimètre de votre téléphone, ainsi que le gyroscope, le magnétomètre et l’accéléromètre. Il s’appuie également sur les objets qu’il voit (et analyse en temps réel) et les millions de photos dont il dispose pour vous situer et vous guider. Google appelle cela la « localisation globale ».

Cette nouvelle fonction est d’ores et déjà disponible sur les versions iOS et Android de Google Maps. Notez aussi l’arrivée dans l’application de nouvelles alertes à propos de la météo et de la qualité de l’air. L’application proposera également désormais par défaut les trajets qui émettent le moins de CO2. De nombreuses autres arriveront cette année. Google en annonce plus d'une centaine en 2021. L'écran partagé de Maps présenté en février en fait évidemment partie.