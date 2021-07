Des associations prouvent que les dos d’âne sont bruyants et polluants, voici les chiffres

Plusieurs associations ont publié un rapport sur les dos d’âne. Selon les résultats de leur enquête, les ralentisseurs sont polluants et bruyants. Ils augmentent également la consommation d’énergie. Et nombre de ceux présents sur les routes ne sont pas conformes à la loi. Sans parler de la dégradation du confort des automobilistes.

Les dos-d’âne sont faits pour assurer que les conducteurs roulent à une allure mesurée. Ils sont généralement positionnés sur des axes très fréquentés ou présentant un risque. Leur installation est évidemment soumise à des règles. Et les dimensions des ralentisseurs sont évidemment limitées, notamment en hauteur à 10 cm, mais ce n’est que théorie. Car certains ralentisseurs mesurent plus de 20 cm de haut.

Lire aussi – Mini radars tourelle : après les autoroutes, ils arrivent en ville dès novembre 2020

Plusieurs associations se battent depuis des années contre ces ralentisseurs. Ils affirment qu’ils occasionnent des dommages aux véhicules (notamment ceux dont les dimensions ne sont pas respectées) et provoquent des accidents. Ils clament également que les dos-d’âne favorisent également une augmentation de la consommation d’énergie, de l’émission de CO2, de la pollution sonore et de maux physiques pour les conducteurs.

Jusqu’à présent, ces affirmations n’étaient pas assorties de données quantitatives. Difficile donc de prouver quoi que ce soit. Mais ça, c’était avant. Cette semaine, plusieurs associations (Ligue de Defense des Conducteurs, Pour une Automobile Sereine et Durable, Automobile-club des Avocats) ont fait appel à deux journalistes de l’Automobile Magazine pour créer un protocole de test et réaliser essais sur un circuit fermé.

Une voiture consomme 10 % à 28 % d'énergie en plus en passant sur un ralentisseur

Ils ont choisi le circuit de Linas-Montlhéry et ont installé deux ralentisseurs. Un premier aux normes légales (10 cm de hauteur). Et un autre moins normé (24 cm de hauteur). Ils ont utilisé deux voitures pour ces tests : une Renault Clio (1 litre, 90 chevaux) et une Peugeot 3008 (1,2 litre, 130 chevaux). Et ils ont mesuré la consommation, le bruit et la pression sur les amortisseurs. Et les résultats sont évidemment accablants.

Un ralentisseur réglementaire augmente de 10 % à 13 % (selon le modèle) la consommation d’essence par rapport à la même portion de route sans ralentisseur. Cela est dû à une séquence de freinage (avec perte d’énergie cinétique) et d’accélération. Un dos-d’âne non réglementaire augmente jusqu’à 28 % la consommation d’énergie. Nous pouvons alors convertir ces mesures en CO2 émis : une voiture qui émet 183 g CO2/km en émettra 205 g sur un dos-d’âne normal et 230 g sur un dos-d’âne trop haut. Soit entre 20 et 50 grammes de plus !

Une voiture peut émettre plus de 70 décibels en passant sur un ralentisseur

Côté bruit, la Peugeot 3008 émet 61 décibels sur un ralentisseur légal pris à 30 km/h. Elle émet 64 décibels sur un ralentisseur illégal pris à 15 km/h à cause de l’accélération suite au passage de l’obstacle. Elle émet plus de 70 décibels en passant sur le même ralentisseur illégal à 30 km/h, parce que le bouclier frotte sur la chaussée. Vous pouvez également retrouver dans l’étude les mesures de pression sur les amortisseurs et les multiples « rebonds ».

Lire aussi – Crit’Air : plus de 500 communes interdites aux voitures de catégorie 3, 4 et 5 dès 2021

Avec ces chiffres, les associations qui ont participé à l’étude demandent aux pouvoirs publics de rédiger un décret sur les ralentisseurs afin de mieux contrôler leurs dimensions et forcer les municipalités à respecter les règles, dans un objectif de réduire la pollution liée à la circulation automobile. Cette bataille n’est pas anodine : il existe plus de 450 000 ralentisseurs en France.