Google Maps privilégie maintenant les trajets qui consomment moins d’énergie

Google a changé la façon dont Maps affiche le calcul d’un trajet. Désormais, l’application affichera en priorité les moyens de transport les plus respectueux de l’environnement, même s’il est plus long. Cette nouvelle fonction tient compte des moyens de locomotion disponibles dans la zone, mais aussi des contraintes topographiques et de la circulation.

Google Maps est certainement l’une des applications cartographiques les plus utilisées dans le monde. Ce sont des dizaines (ou centaines) de millions de personnes qui l’utilisent chaque jour. En septembre 2020, la firme de Mountain View a pris l’engagement d’aider ces utilisateurs à réduire leur empreinte carbone et leur consommation d’énergie (fossile ou électrique) pour faire leur trajet. Huit mois plus tard, la firme déploie une mise à jour de Google Maps qui va certainement y contribuer.

Cette mise à jour comprend deux volets. Le premier est l’intégration de la consommation d’énergie dans le calcul d’un trajet entre deux points. Son but n’est pas simplement de calculer un trajet et le temps de parcours, mais aussi d’intégrer une dimension énergétique. Le degré de pente de la voie de circulation, ainsi que la densité du trafic entre en jeu. Si contourner une colline est plus économe en énergie que de la monter, Maps sera non seulement capable de vous le dire, mais privilégiera cette solution si la différence de temps de parcours reste négligeable. Bien sûr, vous pouvez choisir de gravir la colline et de désactiver cette fonction dans les réglages. Cette fonction sera déployée aux États-Unis cette année. Mais Google ambitionne de lui donner une couverture mondiale.

Priorité aux moyens de transport plus écolo-friendly

Le second volet est la priorisation des trajets et des moyens de locomotion plus respectueux de l’environnement. Nous l’avons vu précédemment dans le trajet d’une voiture : Maps choisit par défaut le trajet le moins gourmand en énergie. De même, il affichera en priorité les moyens de transport à l’empreinte carbone faible. Le vélo. Les transports en commun. La marche à pied. La trottinette électrique. Et, à la fin, si vous n’avez vraiment aucune autre solution… la voiture ! L’arrivée de cette fonction arrivera dans les prochains mois, sur iOS et Android.

Notez aussi que Google Maps affichera désormais les zones à faibles émissions, c’est-à-dire les zones où un véhicule plus polluant n’aura pas accès. L’affichage de ces zones arrivera dans Maps (sur Android ou iOS) dès le mois de juin, dont en France. Ces nouveautés entrent dans un vaste plan d'amélioration de Google Maps intégrant une centaine de nouveautés. L'aide à la navigation dans les bâtiments avec Street View est l'une d'elles.