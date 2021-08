Google Maps a besoin de collecter vos données et vous le fait savoir

Google Maps joue la carte de la transparence avec une nouveau message qui s'affiche désormais lors de l'activation de la navigation en temps réel. Le service de cartographie tient à vous informer qu'il s'apprête à collecter vos données. Si vous n'acceptez pas, vous ne pourrez pas profiter de la navigation en temps réel.

En mai 2021, Google a donné sa nouvelle conférence Google I/O 2021. Durant cet évènement dédié aux développeurs, Google s'est attardé durant de nombreuses minutes sur la confidentialité et la protection de la vie privée des utilisateurs. L'entreprise veut se montrer plus transparente et mieux informer les utilisateurs sur ce qu'elle collecte et comment elle protège leurs données.

Voilà pourquoi depuis la tenue de la conférence, vous pouvez être accueilli par un message intitulé “Nous protégeons votre vie privée” lorsque vous ouvrez Google Maps, Gmail ou encore Google Drive. Et justement, Google veut continuer à jouer la carte de la transparence, comme en atteste ce nouveau message repéré sur Google Maps.

En effet, quand vous apprêtez à lancer la navigation en temps réel, une fenêtre inédite apparaît. “Lorsque vous naviguez, Google recueille des informations, telles que la position GPS et l'itinéraire emprunté. Ces données peuvent être utilisées pour rendre visibles pour d'autres personnes des informations, notamment les conditions de circulation et les perturbations en temps réel, et les aider à trouver l'itinéraire le plus rapide”, écrit l'entreprise américaine.

Google clarifie les choses autour de la collecte de données sur Maps

Vous l'aurez compris, Google justifie ici auprès de l'utilisateur la collecte de données nécessaire au bon fonctionnement de la navigation en temps réel. La firme précise par ailleurs que les données ne sont pas associées à votre compte Gmail ainsi qu'à l'appareil utilisé. Et si vous avez l'impression que Google vous donne le choix, ce n'est pas vraiment le cas.

Si vous n'acceptez pas de partager vos données, vous ne pourrez tout simplement pas accéder à la navigation en temps réel. Vous pourrez seulement profiter d'un itinéraire affiché sous la forme de listing, étape par étape. Dans ce mode, pas de mise à jour du trafic ou des perturbations en temps réel, d'indications vocales, etc. Cette invitation à “fournir des données de navigation” commence tout juste à apparaître pour les utilisateurs de Google Maps sur Android et iOS ce mardi 24 août 2021.

