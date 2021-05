Google assure qu’il « protège votre vie privée » dans Gmail, Drive et Photos

Google veut vraiment que vous compreniez le message qu’il a essayé de faire passer lors de la Google I/O au sujet de la confidentialité. Dans plusieurs de ses applications, dont Gmail, Drive et Photos, le géant américain a affiché un nouveau message pour tous les utilisateurs affirmant qu’il « protège votre vie privée », mais est-ce vraiment le cas ?

Durant la Google I/O 2021, l’entreprise a beaucoup insisté sur la confidentialité des données de leurs utilisateurs, puisqu’il s’agirait d’une des priorités de l’entreprise. En effet, Google a par exemple vanté les mérites de son gestionnaire de mots de passe sur Google Chrome, encourageant tous les internautes à l’utiliser.

Après plusieurs polémiques, comme quand Google risquait 5 milliards de dollars pour avoir pisté les utilisateurs de Chrome en mode privé, l’entreprise veut à tout prix que ses utilisateurs comprennent qu’elle protège le contenu stocké sur ses applications.

Google insiste, il protège vos données !

En ouvrant Gmail, Drive ou Google Photos, vous serez probablement accueilli par un message de Google qui est censé vous rassurer sur la confidentialité de vos données. En effet, sur Gmail, Google souligne que le contenu de vos e-mails est non seulement conservé en toute sécurité, mais aussi qu'il ne sera jamais utilisé à des fins publicitaires. Sur Drive et Google Photo, l’entreprise vous dira la même chose à propos de vos fichiers, vos vidéos et vos photos.

En cliquant sur « En savoir plus », vous tomberez sur une page à l’honneur de la sécurité des produits de Google. D’après la société, elle appliquerait strictement des pratiques responsables de votre vie privée, c’est pourquoi elle n’utilisera jamais vos données à des fins publicitaires. Pourtant, ce sont bien les revenus publicitaires qui représentent une bonne partie des bénéfices de la société, puisque ces revenus ont par exemple atteint 134,8 milliards de dollars en 2019.

Pourtant, Google n’est pas réputé pour le respect de la vie privée de ses utilisateurs. Déjà en début d’année, l’entreprise avait par exemple refusé de demander aux utilisateurs d’iPhone la permission de les pister. Si vous vous sentez traqués par Google, vous pouvez vous rendre sur le site Web lancé par l’Electronic Frontier Foundation, qui vous préviendra si le géant de la technologie vous espionne.

Source : 9to5Google