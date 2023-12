Google Maps : vous allez pouvoir supprimer très facilement vos données de localisation

Dans une série de mises à jour à venir, Google Maps ajoute la possibilité de supprimer plus facilement les différentes données de localisation que l'application enregistre.



Si vous choisissez d'exploiter toutes les capacités de l'application Google Maps, vous vous rendez vite compte à quel point elle peut être puissante. Que ce soit pour repérer en un coup d’œil quelle sortie de métro vous devez prendre, planifier une visite touristique, retrouver ce restaurant que vous aviez adoré il y a 2 ans… Une telle efficacité nécessite forcément que le service enregistre un maximum de données : où vous allez, comment vous vous y rendez, les lieux que vous avez visité ou encore ceux que vous recherchez.

Vous avez bien sûr le choix d'activer ou non ces enregistrements, tout comme vous pouvez les effacer à intervalles réguliers ou ponctuellement. Google veut cependant aller plus loin et dévoile dans un billet de blog de nouvelles fonctionnalités axées sur le respect de votre vie privée. En premier lieu, l'ensemble des endroits visités (regroupé sous Vos trajets) sera désormais enregistré localement, sur votre smartphone. En cas de changement d'appareil, vous avez toujours la possibilité d'effectuer une sauvegarde dans le Cloud.

Google Maps vous donne plus de contrôle sur les données que l'application enregistre

Désormais, la fonction de suppression automatique des données de localisation sera configurée sur 3 mois par défaut. Le délai est de 18 mois actuellement. La période est extensible, et vous pouvez désactiver l'option si vous souhaitez conserver l'historique indéfiniment. Pour toujours plus de contrôle, Maps va ajouter la possibilité d'effacer les données relatives à un endroit précis. Par exemple, si vous vous êtes rendu dans une pâtisserie récupérer le gâteau d'anniversaire de votre moitié et que vous ne voulez pas qu'elle puisse tomber dessus sur votre mobile.

Lire aussi – Google Maps veut mettre fin aux faux avis avec ces mesures

Enfin, l'accès à toutes les données enregistrées sera aussi simple que d'appuyer sur le point bleu qui représente votre position pendant un trajet sur Maps. Cela affichera les historiques en vous indiquant s'ils sont activés ou non, et toutes les options de suppression seront regroupées sur cette page. Très pratique. Ces différentes mises à jour arriveront dans les prochaines semaines sur Android et iOS. L'enregistrement local de Vos trajets sera lui déployé courant 2024.