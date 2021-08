Google Maps permet à la police de retrouver le corps d’un homme disparu depuis 22 ans

Les forces de police de l'État de la Floride aux États-Unis ont résolu le mystère autour de la disparition d'un homme survenue il y a 20 ans grâce à Google Maps. En effet, un utilisateur a repéré sur le service de cartographie une voiture immergée dans un étang. Les restes de la victime se trouvaient dans le véhicule.

Google Maps est l'un des services de cartographie les plus utilisés au monde. Et en cette qualité, les histoires insolites autour de l'application ne manquent pas, à l'image de cet homme qui a fini dans le Vieux Port de Marseille en suivant aveuglément son itinéraire, ou encore celle de cet utilisateur privé de pizza durant trois ans à cause d'une erreur de cartographie.

Cette fois-ci, l'histoire du jour nous vient de Floride, aux États-Unis. En effet, les forces de l'ordre sont parvenues à résoudre le mystère autour de la disparition d'un homme survenue il y a plus de 20 ans. Voici les faits. Le 8 novembre 1997 à 21h30, William Moldt quitte un bar situé à Latana (Floride) et prend sa voiture pour rentrer chez lui. Il prévient alors sa petite amie qu'il est sur le chemin du retour. Seulement, il n'arrivera jamais à destination.

La police retrouve le corps d'un homme disparu depuis 22 ans grâce à Google Maps

Malgré l'enquête menée par la police à l'époque, l'homme reste introuvable et il restera porté disparu pendant plus de 22 ans, faute de piste solide. Or, comme nous l'apprennent nos confrères britanniques de la BBC, un habitant de Wellington, qui se trouve à une trentaine de kilomètres de Latana, a remarqué sur une photo satellite de Google Earth (accessible via Google Maps) une étrange tâche de couleur jaune dans un étang situé à Moon Bay Circle, un plan d'eau situé non loin de son domicile.

Intrigué, il parle alors de sa découverte à son voisin qui décide d'aller voir ça de plus près grâce à son drone. Le survol de la zone confirme la présence d'une voiture immergée. Bien entendu, les deux hommes appellent la police pour les prévenir de leur trouvaille. Les autorités extirpent la carcasse de l'eau et trouvent un squelette en son bord.

Après avoir mené les analyses médico-légales, l'identité de la victime est confirmée : il s'agit bel et bien de William Moldt. Pour l'heure, la police n'a encore aucune information sur les raisons qui ont poussé le conducteur à perdre le contrôle de son véhicule et à finir dans cet étang. Accident ? Suicide ? Toutes les hypothèses restent encore ouvertes. Comme l'ont précisé les autorités, la photo satellite en question date de 2007, ce qui veut dire que personne ne s'était aperçu de la présence de la voiture sur le cliché pendant des années.

Source : BBC