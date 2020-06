Google Assistant devient plus rapide, plus fluide et plus précis

Google Assistant va bénéficier de plusieurs d’améliorations qui la rendent plus rapide, plus fluide et plus à même de répondre efficacement à vos requêtes. Une série d’outils mis à la disposition des développeurs permettent d’améliorer les interactions entre l’Assistant et les utilisateurs, aussi bien sur Android que sur les Smart Displays.

Google veut rendre son assistant personnel plus puissant et est conscient que cela passe par une meilleure intégration avec les applications des développeurs tiers. Google Assistant a énormément gagné en rapidité ces dernières années. Plusieurs nouveaux outils et fonctionnalités mis à la disposition des développeurs permettront d’améliorer encore plus l’efficacité de l’assistant. Google annonce dans le même temps l’arrivée de sa technologie AMP sur les Smart Displays.

AMP (Accelerated Mobile Pages) est un format d’article permettant de charger plus rapidement les pages Web sur mobile. La technologie sera proposée d’ici la fin de l’été sur les écrans connectés de type Nest Hub ou Lenovo Smart Display. Grâce à Google Assistant, ces écrans donnent déjà accès à une multitude de contenus d’actualités, mais les possibilités offertes sont assez limitées.

Avec l’arrivée du format AMP, il sera possible de lire des articles de presse complets sur le Google Nest Hub, au lieu de regarder une vidéo ou d’écouter un clip audio spécialement créé pour ce genre d’appareil.

De meilleures interactions pour les utilisateurs

Il y a également une foule de petites améliorations que Google a annoncées. Selon la firme de Mountain View, cela permettra des interactions personnalisées avec Google Assistant. Une fonctionnalité baptisée Home Storage permet par exemple aux développeurs de stocker des détails sur les interactions individuelles sur un Smart Display commun, tels que les points de sauvegarde personnels d’un jeu de puzzle pour plusieurs membres d’un ménage.

Les API pour les médias ont également été mises à jour et prennent désormais en charge les sessions multimédias plus longues, notamment pour les vidéos et podcasts. Enfin, un mode « Continuous Match » qui SERA déployé dans les prochains mois offrira selon Google une expérience plus fluide lors d’interactions avec son Assistant.

