Google déploie ces nouveautés pour Android et WearOS annoncées lors du Google I/O

Google commence à déployer les fonctionnalités pour Android et Wear OS annoncées lors de la Google I/O 2023.

La conférence Google I/O 2023 qui s’est tenue le 10 mai 2023 fut riche en annonces sur le point matériel, avec l’officialisation de la Pixel Tablet, et surtout du Pixel Fold. Cela dit, les annonces à l’intention des développeurs étaient encore plus nombreuses. Google a annoncé hier sur son site que le déploiement des nouvelles fonctionnalités annoncées lors de sa grand-messe des développeurs pour les smartphones et tablettes sous Android ainsi que les montres et bracelets connectés sous WearOS.

Judy Chang, cheffe de produit chez Google déclare sur le site de la compagnie : « aujourd’hui, nous annonçons sept nouvelles mises à jour et fonctionnalités d’ores et déjà implémentées qui vous aideront à acquérir de nouvelles compétences, à rester productif en déplacement et à protéger vos informations ». Passons en revue ce que Google a à nous proposer. La firme de Mountain View propose tout d’abord une nouvelle version de Google Play Livres dans laquelle les enfants trouveront un nouvel outil d’apprentissage de la lecture, « Reading Practice ». Ce dernier « les aidera à améliorer leur vocabulaire et leur capacité de compréhension en utilisant leur smartphone ou leur tablette Android, à travers des milliers d’ebooks pour enfants compatibles ».

Android va faciliter l’apprentissage de la lecture, Wear OS gagne de nouveaux raccourcis

Android accueille trois nouveaux widgets :

Google TV vous fera des suggestions de programmes télévisuels personnalisés

Google Finance vous permettra de suivre le cours de la bourse et de vos actions en direct

Google News vous proposera une sélection des actualités qui vous intéressent le plus.

Les montres et bracelets connectés n’ont pas été oubliés. Pour écouter vos listes de lecture Spotify sur votre smartwatch, il vous suffit désormais d’appuyer sur Play dans la nouvelle tuile ou sur le raccourci désormais visible sur le cadran de votre montre sous Wear OS. Il en va de même pour Google Keep, désormais accessible de la même manière.