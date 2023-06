Pixel Watch : laisser sa montre en plein soleil n’est pas forcément fatal

Le propriétaire d'une Pixel Watch a malencontreusement laissé sa montre en plein soleil dans sa voiture durant toute une journée. Heureusement pour lui, Google a pensé à intégrer un protocole de sécurité qui empêche la Pixel Watch de subir des dommages irréversibles dans ce genre de situation.

Lancée en octobre 2022, la Pixel Watch se présente comme la toute première montre connectée de Google. Malgré certains défauts pointés du doigt par la presse et les utilisateurs, comme le manque de fonctionnalités de santé et une autonomie insuffisante, la Pixel Watch a rapidement connu un grand succès.

En mars 2023, Google a grimpé sur la seconde marche du podium dans le secteur des montres connectées, avec 8 % de parts de marché (Apple étant toujours le leader incontesté).

Cependant et comme n'importe quel appareil électronique, laisser sa Pixel Watch en plein soleil durant toute une journée n'est pas vraiment recommandé. En 2021, OnePlus s'est retrouvé au centre d'une tempête médiatique après l'explosion de plusieurs smartphones en Inde, causée notamment par les fortes chaleurs.

La Pixel Watch est capable de se protéger contre les fortes chaleurs

Or et comme le rapportent nos confrères du site 9To5Google, le propriétaire d'une Pixel Watch a oublié sa montre connectée sur le tableau de bord de sa voiture durant toute une journée. Laissée là à la merci du soleil, il y avait de fortes chances de retrouver la Pixel Watch dans un piteux état.

Et heureusement pour lui, Google a intégré dans son produit un protocole de sécurité pour parer à ce genre de situation. En effet, lorsque la température ambiante dépasse le seuil limite fixé par le constructeur (à savoir 45° C), la Pixel Watch s'éteindra automatiquement.

L'utilisateur a partagé sur Reddit une capture d'écran de la notification affichée sur sa montre après le redémarrage : “La montre était trop chaude. Elle s'est éteinte pour refroidir et fonctionne maintenant normalement”.

L'arrêt automatique n'est pas la seule protection

Comme on peut le lire sur le site officiel de la firme de Mountain View, la Pixel Watch est conçue pour fonctionner de manière optimale à une température ambiante comprise entre 0 et 35 ° C. L'exposer à des températures supérieures à 45° C peut endommager le produit en provoquant la surchauffe de la batterie (sans parler des risques d'incendie).

Par ailleurs, notons que l'arrêt automatique de l'appareil se présente comme la dernière étape. En cas de surchauffe, la Pixel Watch tentera d'abord de réguler la température en réduisant la performance et la connectivité, en désactivant la recharge et en éteignant l'écran. Attention toutefois, ces mécanismes de protection sont exceptionnels. En d'autres termes, n'espérez pas préserver la santé de votre Pixel Watch en l'exposant régulièrement à des fortes chaleurs.

