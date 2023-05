Google modifie le fonctionnement de l’app Contacts, vérifiez ce paramètre pour éviter les surprises

Contacts est l’une des applications essentielles de l’écosystème Android. Elle est certes très discrète, mais sans elle, votre smartphone serait bien inutile. Les paramètres de synchronisation des comptes Google ont été modifiés, en toute discrétion. Assez étonnamment, la firme de Mountain View n’a pas communiqué sur un changement qui pourrait avoir des implications profondes pour les utilisateurs de smartphones.

Lorsque vous achetiez un nouveau smartphone Android, la procédure de synchronisation des contacts était jusqu’à maintenant assez simple. Au premier démarrage de votre appareil, il vous suffisait de créer un compte Google ou d'en saisir les identifiants. Le système se chargeait ensuite de synchroniser vos données ou vous pouviez transférer vos applications et réglages vous-même.

À lire — Android : l’autonomie des smartphones va s’envoler en 2023, voici pourquoi

À compter d’aujourd’hui, « la désactivation de la synchronisation avec Google Contacts entraîne la suppression sur votre téléphone Android des contacts précédemment synchronisés ». Auparavant, en cas de désactivation de la synchronisation, votre Android cessait d’enregistrer les nouveaux contacts ajoutés au compte Google, mais conservait ceux déjà présents sur l’appareil. Désormais, les seuls contacts visibles sur votre appareil seront ceux explicitement sauvegardés ou transférés.

Le comportement de la synchro de Google Contacts a changé, vérifiez vos réglages

La synchronisation des données offerte par Google est si pratique qu’il serait dommage de ne pas en profiter… dans la plupart des cas. Certains utilisateurs, ceux qui possèdent plusieurs smartphones, par exemple, seront heureux de pouvoir séparer leurs listes de contacts, et c’est probablement à eux que la firme de Mountain View pensait en appliquant cette nouvelle politique.

Outre les nombreuses corrections de bugs, parmi les nouveautés des mises à jour du système Google de mai 2023, on notera que dans Android Auto, les méthodes de connexion existantes ont été réorganisées pour « donner la priorité à la connexion mobile en la déplaçant au-dessus de l’option de connexion pour la voiture ». Pour les développeurs d’applications mobiles, l’appareil photo effectue maintenant un zoom avant automatique pour « faciliter la numérisation si le code-barre est trop petit ». Google Play Store reste le grand bénéficiaire de cette update, avec de nombreux correctifs et un accent mis sur la fiabilité et la sécurité des données.