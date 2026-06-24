Chrome peut désormais remplir automatiquement tout ce qui est stocké dans votre Wallet, même votre passeport

Google l'avait promis lors de sa dernière conférence I/O, voilà que le fossé entre Chrome et Wallet vient d'être réduit. Le navigateur web peut désormais remplir automatiquement certaines informations stockées sur le portefeuille numérique, comme le numéro de passeport, de permis de conduire ou encore la plaque de matriculation de votre véhicule.

Qui a encore le temps de taper ses identifiants pour se connecter à un site web ? Cela fait désormais bien longtemps que nos navigateurs intègrent une fonction de remplissage automatique qui nous fait gagner un temps fou. Il en va de même pour les coordonnées personnelles, telles que l'adresse, le mail ou encore le numéro de téléphone, pour peu que l'on ne soit pas trop frileux à l'idée de livrer toutes ces informations à Google et ses homologues.

Mais il reste encore bien des données fastidieuses à taper qui ne sont pas encore prises en charge par le remplissage automatique. Quid, par exemple, de votre numéro de passeport ? A priori, vous n'avez pas à remplir cette information tous les jours, mais pour peu que vous prépariez vos prochaines vacances, il devient très vite agaçant de ressortir à chaque fois le document. Sauf, dorénavant, si vous utilisez Google Wallet.

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Chrome facilite la vie des utilisateurs de Google Wallet

La firme de Mountain View vient en effet d'annoncer une nouvelle fonctionnalité commune à Wallet et Chrome. Dans Wallet, celle-ci prend la forme d'une petite option à activer depuis les paramètres, qui permet au navigateur d'accéder aux informations qui y sont stockées. Ce dernier va alors reconnaître les champs correspondants aux dites données et proposer à l'utilisateur de les remplir automatiquement.

Par exemple, si votre compagnie aérienne ou votre assurance vous demande votre numéro de vol ou la plaque d'immatriculation de votre véhicule et qu'il s'avère que ces informations se trouvent dans votre Wallet, Chrome pourra les remplir de lui-même. Pour plus de sécurité, il vous faudra toutefois vous identifier à l'aide de vos données biométriques. Il est également possible de choisir au cas par cas les données partagées avec le navigateur.