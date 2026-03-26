Chrome sur Android est “la plateforme mobile la plus rapide pour la navigation web”, déclare Google

Les performances d'Android en matière de navigation web ont atteint des niveaux record. Les smartphones haut de gamme avec Chrome sont devenus plus rapides que les iPhone.

La rapidité de la navigation web ne dépend pas que de la qualité du réseau mobile et Wi-Fi ou du smartphone. Les technologies intégrées au sein du navigateur et du système d'exploitation de l'appareil sont aussi des composantes essentielles de la performance web. Google annonce être devenu le nouveau champion en la matière.

“Android est désormais la plateforme mobile la plus rapide pour la navigation web”, déclare la firme. “Grâce à une intégration verticale poussée du matériel, du système d'exploitation Android et du moteur Chrome, les derniers appareils Android premium établissent de nouveaux records de performance, surpassant tous les autres concurrents mobiles dans les principaux tests de performance web, Speedometer et LoadLine, et offrant un niveau de réactivité jamais vu auparavant sur mobile”, ajoute Google.

Les smartphones Android plus rapides que les iPhone sur le web ?

Les résultats ont été obtenus sous Chrome dans sa version 146, mais il est précisé que le gain de performances obtenu concerne les plus de 90 % d'applications Android qui exploitent WebView. Dans les comparatifs partagés par Google, on voit les performances de trois smartphones Android de marques différentes, sans que ne soient précisés ni le modèle, ni le fabricant. Que ce soit sur les outils de benchmark Speedometer ou LoadLine, ils surpassent à chaque fois un quatrième appareil tournant sous “une plateforme mobile concurrente”. Il n'en existe qu'une, il s'agit forcément d'iOS.

Bien entendu, il faut toujours se méfier de ce type d'annonce. On ne sait pas quel modèle d'iPhone a été utilisé pour la réalisation des benchmarks. Si les trois meilleurs smartphones Android du moment ont été comparés à un iPhone d'ancienne génération ou d'entrée de gamme, leur domination serait moins impressionnante que face à l'iPhone 17 Pro Max.

Speedometer mesure la réactivité web. Plus le score est élevé, plus la navigation est fluide et réactive lorsque vous appuyez, faites défiler ou saisissez du texte sur un site web. LoadLine mesure le temps de chargement complet des pages web. “Les smartphones Android haut de gamme obtiennent des scores jusqu’à 47 % supérieurs à ceux de leurs concurrents non-Android”, les iPhone donc, sur LoadLine, apprend-on.