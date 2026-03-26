Chrome sur Android est “la plateforme mobile la plus rapide pour la navigation web”, déclare Google

Les performances d'Android en matière de navigation web ont atteint des niveaux record. Les smartphones haut de gamme avec Chrome sont devenus plus rapides que les iPhone.

chrome android
Crédits : 123RF

La rapidité de la navigation web ne dépend pas que de la qualité du réseau mobile et Wi-Fi ou du smartphone. Les technologies intégrées au sein du navigateur et du système d'exploitation de l'appareil sont aussi des composantes essentielles de la performance web. Google annonce être devenu le nouveau champion en la matière.

“Android est désormais la plateforme mobile la plus rapide pour la navigation web”, déclare la firme. “Grâce à une intégration verticale poussée du matériel, du système d'exploitation Android et du moteur Chrome, les derniers appareils Android premium établissent de nouveaux records de performance, surpassant tous les autres concurrents mobiles dans les principaux tests de performance web, Speedometer et LoadLine, et offrant un niveau de réactivité jamais vu auparavant sur mobile”, ajoute Google.

Les smartphones Android plus rapides que les iPhone sur le web ?

Les résultats ont été obtenus sous Chrome dans sa version 146, mais il est précisé que le gain de performances obtenu concerne les plus de 90 % d'applications Android qui exploitent WebView. Dans les comparatifs partagés par Google, on voit les performances de trois smartphones Android de marques différentes, sans que ne soient précisés ni le modèle, ni le fabricant. Que ce soit sur les outils de benchmark Speedometer ou LoadLine, ils surpassent à chaque fois un quatrième appareil tournant sous “une plateforme mobile concurrente”. Il n'en existe qu'une, il s'agit forcément d'iOS.

benchmark web android
Crédit : Google

Bien entendu, il faut toujours se méfier de ce type d'annonce. On ne sait pas quel modèle d'iPhone a été utilisé pour la réalisation des benchmarks. Si les trois meilleurs smartphones Android du moment ont été comparés à un iPhone d'ancienne génération ou d'entrée de gamme, leur domination serait moins impressionnante que face à l'iPhone 17 Pro Max.

Speedometer mesure la réactivité web. Plus le score est élevé, plus la navigation est fluide et réactive lorsque vous appuyez, faites défiler ou saisissez du texte sur un site web. LoadLine mesure le temps de chargement complet des pages web. “Les smartphones Android haut de gamme obtiennent des scores jusqu’à 47 % supérieurs à ceux de leurs concurrents non-Android”, les iPhone donc, sur LoadLine, apprend-on.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Pourquoi ChatGPT abandonne son projet de mode érotique réservé aux adultes

OpenAI préfère laisser tomber le mode adulte qui était en développement pour ChatGPT. L’entreprise va se concentrer sur le lancement de son prochain modèle GPT, alors que l’idée d’une IA…

IA

Hausse de prix massive imminente pour la PS5 et la PS5 Pro ? C’est peut-être le moment ou jamais d’acheter sa console

Sony pourrait encore augmenter sensiblement le prix des PS5 et PS5 Pro dans les prochains jours. Une hausse de 100 euros pour chaque console est évoquée. Nous vivons décidément une…

HiSense dévoile trois nouvelles TV dont deux équipées RGB mini LED

Comme prévu, Hisense a présenté aujourd’hui trois nouvelles télévisions. La U7S Pro, un modèle mini LED, et les UR8S et UR9S, deux modèles avec rétroéclairage RGB mini LED. Système Devialet….

TV

Grosse chute de prix pour l’iphone 16 : le smartphone n’a jamais été aussi peu cher, vite !

Vous rêvez de vous offrir un iPhone récent, mais vous ne souhaitez pas mettre plus de 1000 € dans le dernier modèle haut de gamme de la marque à la…

Coup de foudre sur Jupiter : les éclairs y seraient jusqu’à 1 million de fois plus intenses que sur Terre

Une récente étude estime que les coups de foudre sur Jupiter pourraient être bien plus puissants que prévu. Les chercheurs parlent d’une intensité 100 fois supérieure, mais n’excluent pas la…

MSI VenturePro : vite, le PC portable Gamer de 15 pouces avec RTX 5060 est 520 € moins cher !

Le PC portable gamer MSI VenturePro avec Intel Core 7 et GeForce RTX 5060 voit son prix fondre sur Boulanger grâce à une vente flash et deux codes promo cumulables….

Samsung Galaxy : le transfert de fichiers avec un iPhone est enfin simple et rapide, voici comment en profiter

Être proche ne signifie pas nécessairement partager le même système d’exploitation. Et, jusqu’à l’an dernier, Android et iOS ne profitaient pas d’une interopérabilité pour le transfert de fichiers. Mais de…

Samsung Internet devient Samsung Browser : le navigateur débarque pour tout le monde sur Windows

Avec un changement de nom à la clé, Samsung Browser sort de bêta sur Windows et devient accessible à tous les utilisateurs. Il est désormais possible d’utiliser le même navigateur…

On peut désormais avoir deux comptes WhatsApp sur un seul iPhone

Libération de l’espace de stockage, transferts de discussions entre plateformes, possibilité d’utiliser deux comptes sur iPhone, WhatsApp fait le plein de nouveautés. WhatsApp annonce l’arrivée de nouvelles fonctionnalités pour son…

Ce vieux Call of Duty revient d’entre les morts et voit son nombre de joueurs exploser, que se passe-t-il ?

Cette dernière semaine, le Call of Duty : Modern Warfare de 2019 a vu son nombre de joueurs grimper subitement de 10 000 %. Il y a encore quelques jours,…