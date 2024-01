Google Chat ajoute enfin des messages vocaux sur sa messagerie

Google Chat, l'application de messagerie qui fait partie de la suite Workspace de Google, est sur le point d'être dotée d'une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de discuter avec leur voix.

Après avoir longtemps été à la traine par rapport à ses concurrents, Google Chat s’apprête enfin à ajouter une fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs d'envoyer et de recevoir des messages vocaux, qui est pourtant commune à de nombreuses autres applications de messagerie, telles que Facebook Messenger, WhatsApp, Telegram et Google Messages.

La messagerie vocale sera facile à utiliser et fonctionnera aussi bien dans l'application Google Chat que dans l'application Gmail, qui intègre également Google Chat. Les utilisateurs n'auront qu'à appuyer sur l'icône du microphone à côté du champ de texte et de l'icône de l'image, puis à commencer à parler.

Comment fonctionnera la nouvelle option sur Google Chat ?

Après avoir appuyé sur le bouton du microphone, les utilisateurs verront alors une forme d'onde générée au fur et à mesure que l'application capte leur voix. Ils auront également la possibilité de mettre en pause ou d'annuler l'enregistrement, ou de l'envoyer s'ils en sont satisfaits. La bonne nouvelle, c’est que les messages vocaux seront chiffrés et ne pourront être écoutés que par vous et le destinataire.

La fonction de messagerie vocale sera un ajout bienvenu à Google Chat, puisque la messagerie est utilisée par de nombreuses entreprises. Elle permettra aux utilisateurs de communiquer plus facilement et plus rapidement avec leurs collègues, clients et partenaires, en particulier lorsqu'ils sont en déplacement ou qu'ils ont besoin de transmettre plus d'émotions ou de nuances qu'avec un simple message textuel.

Comme d’habitude, cette fonction n'est pas encore accessible au public et est encore en phase de test. Elle a été découverte en activant certains « flags » dans l'application, qui sont des paramètres cachés permettant d'activer des fonctions expérimentales.

La date de sortie de cette fonctionnalité n'est donc pas encore connue, mais Google a déclaré qu'elle serait lancée au cours du premier trimestre de cette année lors de son événement Google Cloud Next en décembre 2023, ce qui signifie que nous devrions la voir apparaître dans les prochains mois.