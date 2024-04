Gmail résumera bientôt vos emails trop longs grâce à l’IA sur Android

Bonne nouvelle pour les utilisateurs qui reçoivent souvent des emails, votre smartphone Android et l’IA de Google vous permettront bientôt de résumer les courriels un peu trop longs en seulement quelques clics.

Si vous vous sentez souvent submergé par de longs fils d'emails, les utilisateurs de Gmail sur Android pourraient bientôt être soulagés. Il semble que Google travaille à l'intégration de son puissant assistant d'intelligence artificielle, Gemini, pour résumer automatiquement les courriels au sein même de l'application.

L'équipe de PiunikaWeb, en collaboration avec l'explorateur de code AssembleDebug, a récemment découvert des indices indiquant la présence d'un nouveau bouton “Résumer cet email” dans une version bêta de l'application Gmail pour Android (v2024.03.31.621006929). Comme son nom l'indique, cette fonctionnalité inédite fournirait des résumés générés par l'intelligence artificielle afin d'assimiler rapidement les points clés d'un courriel.

L’IA de Google vous aidera bientôt à lire vos emails plus rapidement

La fuite montre que le bouton de résumé apparaît juste en dessous de la ligne d'objet d'un courriel dans l'interface utilisateur de l'application. Toutefois, la fonctionnalité sous-jacente n'est pas encore opérationnelle dans cette version bêta.

Sur le Web, Gmail offre depuis un certain temps aux utilisateurs de Google Workspace une fonction similaire de résumé assisté par l'IA via le panneau latéral “Ask Gemini”. Sur Google, l’IA du moteur de recherche est aussi capable de résumer les articles trop longs en quelques points clés. Mais c'est la première fois que cette fonction pratique fait son apparition dans l'application mobile de messagerie de Google destinée au grand public.

Selon la documentation d'assistance de Google, la version Web ne fonctionne actuellement que pour les fils de discussion comportant plus de deux réponses, ce qui laisse supposer qu'elle est destinée à disséquer des conversations plus longues et plus complexes. On ne sait pas si la version Android suivra les mêmes critères ou si le résumé sera disponible pour tous les courriels.

Google mise tout sur l’IA pour améliorer votre productivité

Ce qui est clair, c'est que l'exploitation des dernières avancées de Google en matière d'IA générative pourrait s'avérer être un formidable accélérateur de productivité pour les millions de personnes qui utilisent Gmail comme moteur de messagerie quotidien, en particulier sur mobile.

La possibilité d'analyser rapidement les sections clés d'un email, les questions, les demandes et autres informations critiques d'un simple toucher éviterait aux utilisateurs d'avoir à parcourir manuellement des fils de discussion interminables. De plus, l'intelligence contextuelle de Gemini pourrait rendre les résumés encore plus utiles en tenant compte du style de communication et de l'historique de chaque utilisateur. Cette nouvelle option fonctionnerait d’ailleurs de concert avec celle qui permet déjà d’écrire des emails à votre place, vous évitant ainsi le syndrome de la page blanche.

Bien entendu, Google voudra probablement valider la qualité et l'exactitude des résumés générés par l'IA avant de les déployer à grande échelle. Des problèmes tels que les erreurs factuelles, les fuites d'informations privées et les hallucinations potentielles sont des erreurs dont on parle souvent avec les IA génératrices, donc il reste à voir si cette fonctionnalité souffrira ou non des mêmes défauts.

Néanmoins, l'intégration des capacités linguistiques avancées de Gemini dans les produits de Google est une prochaine étape évidente alors que l'entreprise redouble d'efforts en matière d'IA dans l'ensemble de son écosystème. Le courrier électronique n'est qu'un des domaines où le résumé et l'analyse automatisés pourraient avoir un impact majeur.

Google n'a pas fixé de date officielle pour l'arrivée de ce bouton “Résumer” alimenté par l'IA dans Gmail sur Android. Mais ce qui est sûr, c’est qu’il s’agit là d’un nouveau signe que Google veut utiliser Gemini à toutes les sauces sur l’ensemble de ses applications.