Google Wallet : ces vieux smartphones ne pourront bientôt plus faire tourner l’application, voici la liste

Sur une page de support, Google vient d’annoncer que son application Wallet va abandonner la prise en charge des smartphones antérieurs à Android 9. Le système d’exploitation étant sorti en 2018, la plupart des utilisateurs ne verront donc pas de changement. Au cas où, voici une liste des smartphones concernés.

C’est la dure loi du numérique : plus le temps passe, plus un appareil devient obsolète. Régulièrement, des applications cessent de fonctionner sur d’anciens smartphones et autres systèmes d’exploitation, simplement parce que ceux-ci ne comptent plus assez d’utilisateurs pour justifier le maintien du support logiciel. La dernière application en date est Google Wallet, qui laissera derrière elle certains utilisateurs le 10 juin prochain.

Sur une page de support, la firme de Mountain View annonce en effet qu’à compter de cette date, il faudrait nécessaire être doté d’un smartphone sous Android 9 minimum ou d’une montre connectée sous Wear OS 2 pour pourvoir utiliser l’application. Comme toujours, c’est une question de sécurité. Or, les prochaines mises à jour de sécurité ne seront plus compatibles avec les systèmes d’exploitation antérieurs à ceux mentionnés.

Voici les appareils qui ne pourront plus utiliser Google Wallet à partir du 10 juin prochain

S’il y a peu de chances que votre smartphone tourne sur une version antérieure d’Android 9, la chose n’est pas impossible pour autant. Nous vous avons donc préparé une liste non exhaustive des smartphones n’ayant pas reçu la mise à jour. Si le vôtre est présent, alors vous ne pourrez plus utiliser Google Wallet à partir du 10 juin 2024 :

Alcatel 3

Asus ZenFone 4

Elephone U Pro

HTC U12

Huawei P10

Huawei Mate 10

Huawei Honor 9

Lenovo S5

Motorola Moto Z3 Play

Motorola Moto G6 Play

Motorola Moto E5 Plus

Oppo R11s

Sony Xperia XA2

Nokia 6

Samsung Galaxy S7

Samsung Galaxy A7

Samsung Galaxy J8

Wiko View 2

Bien évidemment, tous les smartphones antérieurs à ceux cités ne seront pas non plus supportés par Google Wallet à compter du mois prochain. Pour rappel, Android 9 est encore extrêmement populaire, comptabilisant plus d’utilisateurs qu’Android 13 à travers le monde.