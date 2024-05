Bumble : plus besoin d’aller au premier rendez-vous, une IA ira à votre place

Dans un monde où l'intelligence artificielle fait bouger tous les secteurs, le domaine des rencontres amoureuses pourrait bien être le prochain sur la liste. Bumble, le célèbre site de rencontre, explore une nouvelle idée : envoyer des clones IA pour faire le premier pas.

L'IA est en train de transformer notre quotidien. Des voitures autonomes d'Uber Eats livrant des repas à Phoenix aux États-Unis, à la réalisation de clips officiels pour des groupes de musique, en passant par la simple rédaction de nos e-mails, l'intelligence artificielle prend de plus de plus de place dans notre monde. Maintenant, elle se tourne vers un nouveau terrain : les sites de rencontres, un domaine jusqu'ici basé sur des interactions humaines.

Déjà en début d'année, un projet avait vu le jour sous le nom de CupidBot. Ce service payant offre une promesse séduisante : décrocher des rencontres sans avoir à ouvrir aucune application. Ce bot IA prend tout en charge, depuis les swipes jusqu'aux conversations, afin de vous obtenir des rendez-vous de manière automatisée. Dans une démarche similaire, Bumble explore le développement de ses propres chatbots personnalisés. Ces intelligences artificielles seraient capables de simuler des conversations avec les informations des profils pour évaluer leur compatibilité avant de suggérer une rencontre.

Bumble veut envoyer un bot IA à votre place lors de votre premier rendez-vous

Whitney Wolfe Herd, la fondatrice de Bumble, perçoit de grands avantages dans cette technologie. Elle pense qu'elle peut aider à surmonter deux problèmes courants des rencontres en ligne : l'anxiété, mais aussi le manque d'authenticité. Les chatbots, en tant qu'assistants virtuels, simplifieraient les premiers échanges en ligne, en enlevant la pression des conversations directes. Cette méthode aiderait les utilisateurs à se sentir plus tranquilles et sûrs d'eux.

Les utilisateurs pourraient se sentir plus à l'aise avec cette approche car elle élimine l'appréhension des premières discussions. Pour la fondatrice de Bumble, le fait de savoir que les premiers pas sont pris en charge par un assistant permet de réduire le stress et rend la rencontre moins intimidante.

Cette technologie pourrait rendre le processus de recherche de partenaires plus rapide et plus précis. En une nuit, un profil IA pourrait examiner et dialoguer avec des centaines de candidats. Elle sélectionnerait ceux qui partagent vos intérêts et préférences. Le lendemain, vous pourriez recevoir une liste de personnes compatibles, prêtes à une rencontre.

Néanmoins, il se pourrait que ces avancées ne changent pas fondamentalement les rencontres. Même si les chatbots arrive à s'entendre, les relations humaines restent complexes. Les vraies interactions passent par les émotions et vont au-delà de la simple compatibilité. Quand au stress réduit, on peut avoir quelques doutes, car à la fin, il faudra toujours faire le premier pas en personne.

Source : techcrunch