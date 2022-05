Google Assistant pourra prochainement mieux reconnaitre votre voix

Google va prochainement améliorer son application Assistant pour mieux l’aider à reconnaître vos requêtes. Pour ça, la firme de Moutain View va la guider dans son apprentissage en stockant votre voix sur votre téléphone. Le but est de rendre l’interaction entre l’IA et l’humain beaucoup plus naturelle.

Google Assistant sera-t-il encore plus précis quand il s’agira de reconnaître vos requêtes ? C’est en tout cas ce que laisse penser le code source de l’APK disséqué par 9to5Google. Selon le site, Google va stocker vos données sur votre smartphone pour rendre l’IA encore plus précise.

Cette fonctionnalité apparaît dans le code source sous l’intitulé « Personalized speech recognition » (Reconnaissance vocale personnalisée). Elle devrait donc arriver pour tous dans les prochains mois, du moins pour les utilisateurs qui se servent d'Assistant en langue anglaise.

Google Assistant veut être plus précis dans les requêtes

Cette fonctionnalité devrait vraisemblablement s’activer manuellement. En effet, elle implique de stocker vos données, et donc votre voix, sur votre smartphone. Le but est d’utiliser ces données afin d'aider Assistant à reconnaître certaines habitudes vocales, comme la prononciation des noms et des mots que vous dites souvent. En clair, plus vous prononcez un nom propre, plus l'application saura le reconnaître, qu'importe l'intonation.

Bien entendu, il faudra accepter que vos données vocales soient stockées sur votre téléphone. Google promet que si vous activez, puis désactivez la fonctionnalité, toutes les informations enregistrées entre temps seront purement et simplement effacées. La question de la protection des données personnelles est épineuse et la firme de Mountain View ne veut prendre aucun risque à ce sujet. Nous parlons ici de smartphones, mais la chose pourrait s'étendre à tous les terminaux compatibles.

A lire aussi – Google Assistant : certaines commandes vocales fonctionnent désormais sans “Ok Google”

Assistant a toujours été l’une des applications phares de Google et la société veut continuer à miser dessus à l’avenir. Elle a récemment annoncé travailler pour rendre les interactions plus naturelles, en reconnaissant par exemple les hésitations de l’utilisateur. Certaines améliorations sont plus visibles. Par exemple, le Nest Hub Max ne nécessite plus de dire « OK Google » avant chaque requête, puisqu’il suffit de regarder l’écran pour l’activer. C’est ce genre d’interaction que cherche à imposer Google à tous ces produits : plus naturelle, moins forcée. Bien entendu, tout cela ne concerna pas la version française de l’application… du moins pas pour le moment.

Source : 9to5Google