Messenger est dangereux sur iPhone, un Pixel 7 Pro est dans la nature, c’est le recap

Un expert en sécurité affirme que l’application Facebook Messenger sur iPhone est dangereuse. Un Internaute achète un prototype de Pixel 7 Pro, l’utilise pendant des mois et voit un jour Google effacer toutes ses données personnelles. Taïwan refuse désormais de vendre des processeurs à la Russie et du matériel pour en fabriquer. C’est le recap’ du 2 juin 2022.

Le 2 juin 2022, nous avons eu quelques déceptions. D’abord du côté des iPhone 14. Selon une rumeur, seules les versions Pro devraient être équipées d’un nouveau processeur, l’A16 Bionic. Les autres devront se contenter du SoC de leurs prédécesseurs. Autre déception : celle du Dock pour le SteamDeck, un accessoire similaire à la base de la Nintendo Switch. Sa fabrication prend du retard. Et son lancement commercial aussi. Et Sony prédit la disparition des appareils photo numériques à optique fixe, comme les compacts, dans les trois prochaines années, au profit des smartphones. C’est une page de la photographie qui se tourne. Heureusement, trois autres actualités ont marqué la journée. Les voici.

Un expert en sécurité conseille de désinstaller Facebook Messenger des iPhone

Steven Walker est le PDG de Spylix et il est un expert en sécurité. Et, selon, lui, Facebook Messenger, l’une des messageries les plus populaires dans le monde, est une application qui présente un risque élevé pour la protection des données personnelles des utilisateurs d’iPhone. La dangerosité de l’application tient uniquement au fait que Facebook refuse de chiffrer les communications de bout en bout. Il va même jusqu’à leur conseiller de désinstaller l’application et d’utiliser une alternative plus sécurisée. Retrouvez ces alternatives dans notre article complet.

Il achète sans le savoir un Pixel 7 Pro, Google supprime ses données personnelles

Drôle d’histoire que celle d’un Internaute qui a acheté sur la marketplace de Facebook un smartphone. Pensant acquérir un Pixel 6 Pro d’occasion, il a reçu un prototype de Pixel 7 Pro, smartphone qui n’arrivera en boutique que dans plusieurs mois. Depuis le jour de sa réception, sans savoir ce qu’il détenait, il a utilisé le smartphone pendant plus de trois mois. Mais cette semaine, le smartphone a été effacé à distance par Google, supprimant l’ensemble de ses données personnelles.

Taïwan ne vendra plus de processeur à la Russie dont la fréquence excède les… 25 MHz

La fréquence d’un processeur peut aujourd’hui dépasser les 3 GHz. Et cela fait déjà de nombreuses années qu’ils ont dépassé le gigahertz. Imaginez donc une fréquence de 25 MHz. Des processeurs fonctionnant à cette vitesse n’existent plus depuis plusieurs dizaines d’années. Et pourtant, à partir de maintenant, 25 MHz sera la fréquence maximale des processeurs qui pourront être vendus par des entreprises taïwanaises à la Russie et son alliée, la Biélorussie, dans le conflit contre l’Ukraine. Ce n’est pas la seule contrainte technique, mais c’est la plus emblématique.

