Google Assistant : certaines commandes vocales fonctionnent désormais sans “Ok Google”

Google Assistant n'a plus besoin d'un “Ok Google” pour fonctionner dans certains cas. Sur un Pixel 3XL tournant sous la beta d'Android 12, certaines commandes vocales fonctionnent désormais sans que l'utilisateur ne soit contraint d'interpeller l'assistant intelligent. L'option devrait débarquer sur d'autres smartphones dans les semaines à venir.

Souvenez-vous : en avril 2021, une option permettant de se passer de la commande “Ok Google” est apparue dans le code source du Google Assistant. Il y a quelques semaines, la fonctionnalité est réapparue dans le code de l'application Android dédiée à l'assistant vocal. On y découvrait la liste des commandes capables de fonctionner sans que l'utilisateur doive prononcer “Ok Google” ou “Hey Google”.

Parmi les commandes compatibles avec l'option, on trouve “Annuler l'alarme”, “Quelle heure est-il ?”, “Quel temps fait-il ?”, “Mets la musique sur pause”, ou encore “crée un rappel”. Vous l'aurez compris : il s'agit uniquement d'ordres basiques du quotidien.

Google Assistant peut se passer d'un “Ok Google” dans deux cas précis pour le moment

D'après les constatations de nos confrères de XDA Developers, cette fonctionnalité intitulée “Quick Phrases” en VO est d'ores et déjà disponible sur certains smartphones. Le média est en effet parvenu à utiliser l'option sur un Pixel 3 XL tournant sous la dernière version bêta d'Android 12. Le téléphone utilisait la version 12.39.17.29 de l'application Google.

En version finale, l'option pousse le Google Assistant à tendre l'oreille dès que vous recevez un appel sur votre smartphone ou qu'une minuterie/ alarme retentit. L'assistant vocal pourra ainsi réagir automatiquement dès l'utilisateur prononce des mots comme “Réponse” ou “Refuser” ou “Arrêter” ou “Snooze”. Il n'y aura pas besoin d'invoquer l'assistant avec le fameux “Ok Google” dans ces cas là. Google vous rappellera que la commande n'est plus indispensable par le biais d'une petite notification sous celle de l'appel ou de l'alarme.

Si l'option est proposée sur votre téléphone sous Android 12, il devrait être possible de la paramétrer directement dans les paramètres de l'application Google. D'après XDA, il s'agit d'un déploiement limité à une poignée de téléphones directement depuis les serveurs de Google. On peut s'attendre à ce que l'option soit proposée dans les semaines à venir lors du déploiement d'Android 12. On vous tient au courant de l'arrivée de cette fonctionnalité très pratique.

Source : XDA Developers