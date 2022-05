Chrome va permettre de supprimer le menu Discover sur Android

Google Chrome sur Android va prochainement laisser le choix à l’utilisateur de supprimer purement et simplement les cartons Discover qui apparaissent à l’ouverture d’un nouvel onglet. Cette nouveauté devrait arriver dans une prochaine mise à jour.

Lorsque vous ouvrez un nouvel onglet sur Chrome version Android, vous avez une page affichant plusieurs éléments : le logo de Google, la barre de recherche ainsi que le menu déroulant Discover. Ce dernier pourra prochainement être totalement désactivé dans une mise à jour.

Ce menu Discover affiche des actus relatives à vos centres d’intérêt, en provenance de sites que vous n’avez peut-être pas l’habitude de consulter. Certains préfèrent une page vierge, sans fioritures. Ce sera bientôt possible.

Google Chrome va supprimer l’onglet Discover

Aujourd’hui, il est possible de désactiver ce menu en appuyant sur la petite roue dentée. Si les onglets n’apparaissent plus, le menu est lui toujours affiché. Google va donner le choix de le supprimer totalement. Ainsi, l’utilisateur n’aura plus aucune fioriture sur sa page.

Pour ça, il faudra faire une petite manipulation et aller dans chrome://flags, qui permet d’avoir la main mise sur certaines fonctionnalités. Ensuite, il faudra chercher l’onglet Feed ablation et simplement le désactiver. Vous aurez alors une page beaucoup plus propre. Cela ne changera pas vraiment la face du monde, mais il est toujours bon de savoir qu’on peut modifier à fond son navigateur.

Ce « flag » est déjà disponible dans la version Canary de Chrome, mais devrait arriver pour tous dans une prochaine mise à jour du navigateur. Comme d’habitude, elle devrait se télécharger automatiquement sur votre smartphone ou tablette et si ce n’est pas le cas, il faudra faire un tour dans le Play Store. Pour le moment, on ne sait pas si Google va pousser cette fonctionnalité plus loin ou s’il ne s’agira que d’une fonction « cachée ». Quoi qu’il en soit, l’onglet Discover n’est semble-t-il pas vraiment indispensable. On peut comprendre qu’il agace certaines personnes qui y voient juste une pollution visuelle.

Source : 9to5Google