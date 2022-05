Google Assistant sur Nest Hub Max vous répondra d’un simple regard, adieu “OK Google”

Google Assistant sur le Nest Hub Max va connaître une petite révolution. Il ne sera plus nécessaire de dire « Ok Google » avant une question, puisqu’un simple regard vers l’écran suffira. Une fonctionnalité impressionnante sur le papier que nous n’aurons pas tout de suite en Europe.

Pour activer Google Assistant, il faut dire « OK Google » ou « Hey Google » avant de poser une question. Cela permet à l’IA de comprendre que vous vous souhaitez interagir avec elle. Google va tenter une autre méthode sur le Nest Hub Max : l’activation par le regard.

Présentée lors de la conférence d’ouverture de la Google I/O, cette fonctionnalité ne concerne que le terminal dédié à la maison pour l’instant. Elle n’en reste pas moins intéressante, et surtout impressionnante au niveau de l’IA.

« OK Google » n’est désormais plus nécessaire.

Le principe est simple. Si vous avez une requête pour Google Assistant, il suffit de la demander en regardant l’écran. Le terminal analysera votre posture et le ton de votre voix afin déterminer si c’est bien à lui que vous vous intéressez. Vous avez besoin d’appeler un plombier ? Dites simplement « Appelle moi un plombier » !

Plus encore, le Nest Hub Max va prochainement accueillir les requêtes rapides. Déjà présentes sur les Pixel 6, il s’agit de phrases toutes faites que comprend Assistant et qui ne nécessitent pas de dire « Ok Google ». Il suffit de dire « Met une alarme à telle heure » pour la mettre, par exemple. Ici, même pas besoin de regarder l’écran. Pour le moment, pas de date de sortie pour cette fonctionnalité, mais elle ne devrait pas trop tarder… du moins pour les consommateurs américains. Comme d’habitude, il faudra attendre des mois, voire des années, pour avoir cette fonctionnalité en français.

Plusieurs questions se posent quant à l’arrivée de cette fonctionnalité. Celle du respect de la vie privée, tout d’abord. La caméra devra filmer constamment afin de déterminer si vous regardez l’écran ou non, ce qui n’est pas très engageant, avouons-le. On se demande aussi dans quelle mesure le système fonctionnera. Google Assistant n’est pas parfait et s’active parfois sans qu’on lui demande (aussi bien sur le Home que sur les téléphones). Sans la phrase magique « Ok Google », ces petites erreurs se multiplieront-elles ? Il faudra attendre de l’utiliser pour le savoir.