Chez de nombreux utilisateurs américains et européens, Google Assistant éprouve depuis peu des difficultés pour contrôler les appareils intelligents du domicile.

Au fil des années, Google s'est appliqué pour améliorer la formule de Google Assistant, son assistant personnel intelligent. Depuis octobre 2022, Google Assistant est par exemple capable de récupérer toutes les informations de vos contacts. Le but étant de renforcer la synergie entre Google Contacts et Assistant.

Seulement, il arrive parfois que Google Assistant déraille. Comme le rapportent nos confrères du site Android Authority, l'assistant vocal de Google éprouve certaines difficultés depuis quelques jour pour contrôler les appareils connectés du domicile.

Google Assistant n'arrive plus à contrôler les appareils connectés

D'ordinaire, Google Assistant se montre particulièrement efficace pour activer/désactiver vos appareils intelligents comme vos luminaires connectées, votre enceinte Bluetooth ou encore votre robot aspirateur. Il suffit de dire “Hey Google, allume (l'objet de votre choix” pour que le logiciel se conforme à l'ordre donné.

Mais comme le signalent de nombreux utilisateurs américains et européens, Google Assistant ne semble plus reconnaître les commandes vocales liées à l'activation ou la désactivation d'un objet connecté. Depuis quelques jours, Google Assistant ne s'exécute pas et répond plutôt par la négative : “Désolé, je ne comprends pas” ou “Désolé, je n'ai pas compris”.

Nos confrères d'Android Authority ont confirmé l'existence du problème, précisant qu'ils avaient eux aussi rencontré des difficultés pour contrôler leurs appareils connectés via Google Assistant. Fort heureusement, ce souci se limite visiblement à la gestion des objets connectés. En d'autres termes, Google Assistant est toujours capable d'effectuer de répondre à vos questions ou bien d'avoir des conversations bidirectionnelles.

Tout va bien du côté de Google Home en revanche

Par ailleurs, notez que ce dysfonctionnement ne touche pas Google Home, qui permet toujours de gérer ses appareils intelligents sans accroc. Pour l'instant, Google n'a pas encore réagi officiellement au problème. De fait, difficile de savoir quand il sera réglé. Néanmoins, un simple correctif devrait suffire à rétablir la situation. Si vous êtes concernés, patience donc.

Nous mettrons à jour cet article en cas de déclaration officielle de la part de la firme de Mountain View. Pour rappel, nous avons publié en décembre 2022 une vidéo comparative des différents assistants vocaux disponibles sur le marché, comme Google Assistant, Siri, Alexa ou Bixby.