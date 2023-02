Google : la suite Workspace passe au Material Design 3 et fait le plein de nouveautés, les voici

En plus de passer à la nouvelle interface Material Design 3, les applications de Google Workspace gagnent plusieurs fonctionnalités très pratiques.

Google Workspace regroupe de nombreuses applications connues du grand public telles que Gmail, Agenda, Drive, ou encore Meet. Son succès ne se dément pas, puisque, à en croire Wikipédia, « Google Workspace est le second acteur de logiciels bureautiques cloud, avec 19 % de parts de marché, derrière Microsoft 365, avec 65 % ». La suite bureautique de Google à destination des professionnels va se transformer en adoptant le Material Design 3, aussi appelé Material You. Une refonte qui, selon Google, permettra de « rationaliser encore plus le travail ».

Google a annoncé sur son blog que, dans les jours qui viennent, toutes les applications de Workspace vont avoir droit à un nouveau look et adopter le design Material You. Gmail en bénéficie depuis le 3 février. Cela dit, les changements apportés aux applications comme Docs, Sheets, Drive ou encore Agenda ne sont pas que d’ordre esthétique.

Gmail, Sheets, Drive, et Slides changent d'habits et gagnent des puces

Toutes les applications de Workspace bénéficient de nouvelles smart chips. Depuis leur lancement en 2021, ces « puces intelligentes » permettent d’associer des informations supplémentaires à un collaborateur mentionné en saisissant « @ ». Des données telles que son emplacement ou encore sa fonction dans l’organisation apparaissent en survolant cet élément.

Les puces Place : elles ouvrent une boîte Google Maps dans laquelle il est possible d’apporter des précisions géographiques. Il est désormais possible d’organiser un sondage avec des emojis.

Les puces Date : l’insertion de dates sera facilitée avec des raccourcis tels que @today, @yesterday, @tomorrow, ou encore @date qui ouvrira un sélecteur de date.

Les puces Finance : il est possible d’ajouter des « entités » telles que l’action d’une compagnie (qui affiche son nom, son index boursier, le cours de l’action et sa capitalisation) ou encore la devise d’une somme dans une cellule de Sheets.

La puce Timer : Google met un minuteur à disposition des utilisateurs.

Source : Google Workspace