Google Assistant affronte Siri, Alexa et Bixby : découvrez en vidéo qui est le plus intelligent

De nombreux assistants personnels intelligents sont disponibles sur le marché, mais tous ne proposent pas exactement les mêmes performances. Une comparaison en vidéo a dévoilé lequel se montre le plus utile au quotidien.

Dans une nouvelle vidéo, le célèbre youtubeur MKBHD a fait s’affronter différents assistants personnels auxquels nous avons accès sur nos smartphones. On retrouve tout d’abord Google Assistant, de l’entreprise américaine, mais également Siri, disponible sur les iPhone d’Apple. Ils sont accompagnés de Bixby, l’assistant des smartphones Samsung, mais également d’Alexa, conçu par Amazon.

Historiquement, c’est Google Assistant qui s’est toujours montré le plus utile sur nos smartphones, mais est-ce vraiment toujours le cas ?

Qui l’emporte entre Google Assistant, Siri, Alexa et Bixby ?

MKBHD commence sa vidéo en posant à tous les assistants des questions sur des faits et sur la météo, et tous s’en sortent sans problème. Les assistants doivent ensuite programmer des minuteurs, et c’est Siri qui s’en sort le moins bien, puisqu’il est le seul à ne pas pouvoir générer plusieurs minuteurs à la fois. Pourtant, Apple propose bien cette fonctionnalité sur son Homepod et son Apple Watch.

Les quatre concurrents sont également tous capables de faire des recherches sur Google, mais Google Assistant sera plus susceptible de mieux présenter les informations. Lorsque vous demandez à votre assistant de contrôler votre smartphone, c’est Google Assistant et Bixby qui s’en sortiront généralement le mieux, et Alexa ne sait souvent pas quoi faire.

Enfin, la manche la plus importante : le conversationnel. Celle-ci détermine si un assistant est capable de suivre une conversation, c’est-à-dire de se rappeler de quoi vous aviez parlé précédemment. MKBHD demande par exemple aux assistants où se trouve le Taj Mahal, puis quelle est sa hauteur, de convertir le chiffre en mètres et de donner les matériaux utilisés pour sa construction. Dans ce test, c’est Google qui l’emporte haut la main, puisqu’il est toujours capable de répondre à toutes les questions. Les autres assistants décrochent pour la plupart après la première ou la deuxième question.

Enfin, lorsqu’on leur demande de rechercher des photos de chiens, les quatre appareils se comportent différemment. Si Google Assistant et Siri lancent une recherche de chiens sur le Web, Bixby recherche des images dans la galerie photo de l’utilisateur. De son côté, Alexa ne répond même pas à la question.

Le Youtubeur conclut en annonçant que Google Assistant s’est montré de loin le plus utile, surtout lorsque vous souhaitez avoir une conversation avec lui. Il souligne que Bixby s’est également montré étonnamment performant. Cependant, la deuxième place a tout de même été attribuée à Siri, qui profite d’un avantage de taille, puisqu’il permet de contrôler tout l’écosystème d’Apple. Bixby, lui, n’est disponible que sur les smartphones de Samsung.

Alexa est bon dernier dans cette guerre des assistants personnels

La défaite d’Alexa n’est pas vraiment une surprise. En effet, Amazon ne conçoit pas ses propres smartphones, et ne peut donc pas proposer un assistant aussi bien intégré que ses concurrents, ce qui le rend de fait moins intelligent. De plus, on rappelle qu’Amazon a récemment décidé de mettre Alexa de côté après sa chute en Bourse. L’assistant ne devrait donc pas avoir droit à des améliorations significatives au cours des prochains mois. C’est d’ailleurs lui qui collecte le plus de données par rapport à ses concurrents, ce qui ne plaira pas à tous les utilisateurs.

Face à ces résultats, MKBHD préconise alors de ne pas s’enfermer dans l’écosystème d’Amazon, mais de considérer également des appareils d’autres fabricants qui sont compatibles avec davantage d’assistants.

Cependant, cela pourrait bientôt ne plus être un problème, grâce notamment à l’arrivée du protocole Matter. Pour rappel, il s'agit d'une norme élaborée par la Connectivity Standards Alliance (CSA) en collaboration avec des centaines d'autres entreprises, dont Google, Samsung, Apple et Amazon. L'objectif ultime est de permettre aux consommateurs de personnaliser et de créer plus facilement leur propre réseau domestique intelligent sans avoir à se soucier de savoir quel gadget fonctionne avec quel autre.

Récemment, Amazon a rendu 17 de ses appareils compatibles avec Matter. De son côté, Google a fait débarquer le protocole sur 8 de ses appareils. Cette nouvelle norme risque de révolutionner la maison intelligente au cours des prochains mois, et on risque donc d’en entendre beaucoup parler.