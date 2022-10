Google Assistant peut maintenant récupérer toutes les informations sur vos contacts

Google continue de renforcer la synergie entre ses différents services et applications. Ce mardi 11 octobre, la firme de Mountain View vient de lancer une nouvelle version de Google Contact offrant une meilleure intégration de Google Assistant. Explications.

Même si le mode Voiture de Google Assistant vient de fermer ses portes, la firme continue de renforcer l'intégration du Google Assistant avec ses services et applications les plus populaires. La semaine dernière, l'assistant vocal de Google a été intégré à Google Agenda et Google Tasks afin que vous puissiez facilement créer des rappels ou des évènements à l'aide des commandes vocales.

Ce mardi 11 octobre 2022, la firme de Mountain View propose une nouvelle version de l'application Google Contacts, l'outil de gestion de carnets d'adresses de l'entreprise. Cette mouture retravaillée propose surtout une meilleure intégration du Google Assistant.

Pour faire simple, l'appli affiche désormais une partie dédiée à Google Assistant. Depuis cet onglet, vous pourrez accéder à toutes les informations dont dispose l'assistant vocal sur tous vos contacts. Vous y retrouverez de nombreuses informations comme la date de naissance, la relation que vous entretenez avec ce contact (petite amie, mère, patron, etc.), l'appellation que vous lui donnez, son adresse et la prononciation de son nom.

Toutes les informations de Google Assistant maintenant dans Contacts

De cette manière, il est plus facile pour les utilisateurs de repérer les contacts associés à Google Assistant qui ont besoin d'une mise à jour. Vous pouvez ajouter ces détails manuellement en allant dans le contact. Google Assistant les enregistra ensuite automatiquement.

En appuyant sur le bouton de gestion des paramètres sur ce nouvel onglet, vous êtes redirigés vers la page Vos Contacts dans les paramètres de Google Assistant. Ici, il est possible d'ajouter d'autres associations de contacts, ou bien de créer un groupe familial lié à votre compte Google (qui comprend votre mère, votre père, etc.).

D'après le rédacteur en chef du blog Esper Mishaal Rahman, la nouvelle version de Google Contacts est en cours de déploiement un peu partout autour du globe. En téléchargeant la mise à jour, vous devriez voir apparaître une fenêtre pop-up indiquant que les informations d'Assistant sont maintenant disponibles dans Google Contacts.

Source : Android Police