Google Home s’améliore, l’application permet de mieux contrôler les appareils de la maison

La nouvelle version de Google Home est en cours de déploiement. Au menu des nouveautés : de meilleurs contrôles des téléviseurs, des ventilateurs, des aspirateurs et autres appareils connectés de la maison.

La version 2.57 de Google Home débarque. Le géant de Mountain View vient de poster un message sur son compte Twitter “Made by Google”, en indiquant que la nouvelle version de son application était en cours de déploiement.

“Nous avons commencé à déployer des commandes repensées pour les appareils domestiques connectés populaires dans l'application Google Home, afin de vous permettre de contrôler plus facilement votre maison”, explique Google. “Consultez les mises à jour disponibles pour les ventilateurs, les purificateurs d'air, les aspirateurs, les téléviseurs, etc.”

Google Home améliore les possibilités de contrôle des appareils connectés

Google n'est guère explicit sur les nouveautés apportées à son application. Rappelons que l'une des plus récentes mises à jour de l'application offre déjà une meilleure interface, et permettait également d'interagir plus rapidement et plus efficacement sur certains appareils connectés de la maison. Aujourd'hui, d'une simple pression sur l'écran de son smartphone, on peut effectuer certaines actions comme allumer un appareil, contrôler la luminosité, régler le volume, etc.

Mais les appareils concernés étaient pour le moment très limités. La dernière mise à jour de l'application étend le type d'appareils connectés à un plus grand nombre. Par conséquent, les ventilateurs, les aspirateurs et les TV profitent désormais de possibilités de contrôles étendues. On ignore en revanche si les téléviseurs concernés sont ceux qui sont compatibles avec Google Home, ou si un appareil muni d'un dispositif Chromecast pourra également en profiter.

Google Home 2.57 est en cours de déploiement sur Android. Comprenez par-là que cette édition n'est pas encore disponible dans tous les pays ni sur l'ensemble des appareils. En revanche, cette même version est d'ores et déjà accessible à plus large échelle sur iOS. De notre côté, sur notre smartphone Android de test, nous avons dû passer par l'installation d'un fichier APK (via le site APKPure) pour profiter de la nouvelle version de l'application.