Android : cette fonctionnalité de l’application Contacts vous sera bientôt indispensable

La version 4.2 de Contacts pour Android apporte une fonctionnalité qui n'arrangera probablement pas votre productivité. En revanche, elle vous rendra très populaire auprès de vos proches et de toutes vos connaissances.

Google ne cesse de renforcer la synergie entre ses différents services. Cela vaut pour ses applications Web comme pour leurs versions pour Android 13. La firme de Mountain View ajoute ainsi une nouvelle fonctionnalité dans l’onglet « Highlights » dans la version 4.2 de Google Contacts sur Android. Celle-ci est toute simple, mais fera indéniablement de vous une personne meilleure.

Une nouvelle rubrique est apparue dans l’onglet Highlights, lui-même situé entre « Favoris » et « Récents ». Il s’appelle « Pour vous ». Ce dernier affiche les anniversaires de vos contacts, pourvu qu’ils soient enregistrés, bien évidemment. En plus d’afficher les photos de profil et les noms des personnes concernées, Google a eu la bonne idée de proposer un compte à rebours. Lorsque ce dernier arrive à zéro, votre téléphone affiche un raccourci permettant d’appeler ou de texter votre interlocuteur. Autant dire que vous n’aurez aucune excuse si vous oubliez de contacter vos proches le jour J.

Avec cette fonctionnalité de Contacts pour Android, vous ne raterez plus aucun anniversaire

Cette fonctionnalité est, certes, très pratique, mais elle n’est pas strictement nouvelle. Les utilisateurs sous Android peuvent bénéficier de ce type de mémo à travers Google Assistant, par exemple, ou même dans Messages. Cette mise à jour de Contacts n’apporte pas de changement majeur à l’interface, mais ne manquera pas, cela dit, de faciliter la vie des utilisateurs les plus distraits.

Par ailleurs, Android 13 a tout récemment reçu un ensemble de nouvelles applications et fonctionnalités pour nous faciliter la vie. On note ainsi l’arrivée d’un widget Google Keep, la possibilité de zoomer à 300 % dans Chrome pour Android, ou encore l’intégration de la Gomme magique dans Google Photos. Cet outil, qui permet d’effacer les éléments indésirables d’une photo, tels que les « photo bombers », n’était auparavant disponible que sur les Pixel 7. Google le met désormais à la disposition de tout le monde.

Source : 9 To 5 Google