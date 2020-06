Google s’apprête à lancer un nouveau dongle TV sous Android TV

Google s’apprête à commercialiser un nouveau dongle TV. Baptisée « Sabrina » en interne, cette nouvelle clé HDMI tourne sous Android TV et est accompagnée d’une télécommande avec un bouton Google Assistant dédié. Voici un premier aperçu du design de l’appareil.

Ce n’est pas la première fois que le prochain dongle TV de Google est mentionné sur la toile. En mars dernier, un rapport de 9to5Google annonçait déjà la sortie imminente d’un nouveau dongle avec télécommande. Google avait en effet prévu de présenter l’accessoire lors de la conférence Google I/O de mai, finalement annulée à cause de la pandémie de Covid-19.

Voici le design du prochain dongle TV de Google

Aujourd’hui, XDA Developers dévoile le design complet du dongle de Google dans une série de rendus officiels. Le média a déniché ces images dans des vidéos publicitaires trouvées dans une version beta en interne d’Android. Comme prévu, la box Android TV s’inscrit dans la lignée des Chromecast et opte pour un form factor arrondi. La fuite montre aussi le design de la télécommande. On y aperçoit un bouton physique dédié au Google Assistant.

Pour l’occasion, Google a développé une nouvelle interface Android TV. Des captures d’écran mises en ligne par XDA montrent l’agencement des contenus et certaines nouveautés. Par exemple, « Sabrina » sera capable d’afficher les alertes des sonnettes connectées Nest Doorbell à l’écran.

« Sabrina » serait disponible en blanc, noir ou rose pâle dans les mois à venir à un prix avoisinant les 80 dollars. Aux dernières nouvelles, Google abandonnerait l’appellation Chromecast et miserait sur un tout nouveau nom. Enfin, le dongle intégrerait la gamme Nest, à l’image des enceintes connectées de la marque. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations sur le dongle de Google, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : XDA Developers