Chromecast Ultra : Google prépare un nouveau dongle sous Android TV avec télécommande

Google travaille actuellement sur une seconde génération de Chromecast Ultra, révèle une fuite. Ce nouveau dongle HDMI tournerait sans surprise sous Android TV et serait équipé d’une télécommande dotée d’un microphone. On fait le point sur les premières informations disponibles.

D’après une « source fiable familière avec les plans de l’entreprise », Google prépare la sortie d’un nouveau Chromecast Ultra pour 2020, rapportent nos confrères de 9to5Google. Très similaire à la première génération de Chromecast Ultra lancée en 2016, cette nouvelle clé HDMI a pour nom de code « Sabrina ».

Par contre, la fuite évoque un design plus proche du Chromecast de 3e génération, avec une finition plus ronde et une connectique composée d’un port HDMI et Ethernet. Selon le média, le dongle est compatible avec la 4K HDR, le Bluetooth et le Wi-Fi. Le nouveau Chromecast tourne sous Android TV. On y retrouvera donc des applications de streaming comme YouTube TV, Netflix, Disney +, Hulu. D’autres applications sont directement disponibles sur le Play Store.

Une télécommande avec Google Assistant intégré

La grande nouveauté de cette seconde génération de Chromecast Ultra c’est évidement la télécommande. Déjà certifié par la FCC, un organisme américain, l’accessoire permettra de contrôler le contenu diffusé par la clé HDMI. Elle serait à mi-chemin entre la télécommande du Daydream View, le casque de réalité virtuelle, et de l’Apple TV.

Selon les informations obtenues par le média, la télécommande sera équipée d’un microphone et d’un bouton dédié au Google Assistant. Vous pourrez donc contrôler la diffusion de votre série ou votre film à la voix. Plus besoin de passer par une enceinte Google Home.

Google avait prévu de présenter ce nouveau Chromecast Ultra lors de la conférence Google i/O de mai 2020. Suite à l’épidémie de coronavirus, la firme a été contrainte d’annuler l’événement. Google pourrait néanmoins dévoiler de nouveaux produits, dont le Chromecast ou le Pixel 4a, lors de conférences diffusées sur la toile. On vous en dit plus dès que possible.

Source : 9to5Google