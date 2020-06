Android 11 : Google annule la présentation du 3 juin 2020

Android 11 est une nouvelle fois reporté. En réaction aux émeutes éclatées aux États-Unis, Google a préféré annuler la présentation du 3 juin 2020 dédiée aux nouveautés de la mise à jour. Pour l’heure, on ignore quand la première beta publique sera déployée.

Fidèle à ses habitudes, Google avait d’abord prévu de dévoiler toutes les nouveautés d’Android 11 lors de la conférence annuelle Google I/O. Prévue en mai 2020, la messe annuelle du groupe a finalement été purement et simplement annulée suite à la pandémie de Covid-19. Pour remplacer cette conférence, Google avait ensuite organisé le « Beta Launch Show », un événement en ligne diffusé sur YouTube.

Attendue le mercredi 3 juin 2020, cette conférence en ligne aura finalement lieu à une date ultérieure. « Nous sommes ravis de vous en dire plus sur Android 11, mais ce n’est pas le moment de célébrer. Nous reportons l’événement du 3 juin et la sortie de la version bêta. Nous reviendrons bientôt vers vous avec plus d’informations sur Android 11 » annonce Google sur le compte officiel Android Developpers.

En filigrane, le géant de la recherche évoque les émeutes qui ravagent les États-Unis depuis la mort de George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans décédé après une altercation avec la police. Au cours du week-end, de nombreux affrontements ont eu lieu entre des manifestants et les forces de l’ordre à Minneapolis, New York, Philadelphie, Los Angeles, Miami, Chicago et Atlanta. En réaction, le président américain Donald Trump s’est contenté de pointer du doigt les manifestants, qu’il considère comme des « anarchistes menés par les Antifa ».

On peut s’attendre à ce que Google organise une conférence en ligne dédiée à Android 11 dans le courant de l’été, quand la tension sera redescendue sur le sol américain. Aux dernières nouvelles, la version stable de la mise à jour sera déployée dès la rentrée. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

We are excited to tell you more about Android 11, but now is not the time to celebrate. We are postponing the June 3rd event and beta release. We'll be back with more on Android 11, soon.

