OnePlus tease l’arrivée l’arrivée d’une Smart TV à prix cassé le 2 juillet 2020

Le PDG de OnePlus Pete Lau tease dans un tweet l’arrivée d’une nouvelle Smart TV encore moins chère le 2 juillet 2020. Elle devrait dans un premier temps être réservée au marché indien.

Pete Lau le révèle ce lundi dans un tweet : « nous allons rendre notre expérience smart TV premium plus accessible pour notre communauté indienne », explique-t-il dans son post qui s’accompagne d’un visuel (repris en Une de cet article) dans lequel on lit les mots : « Une TV plus maligne. Un prix plus malin. Lancement le 2 juillet« . Tout semble donc indiquer que le constructeur se prépare à lancer une télévision intelligente encore moins chère.

La prochaine TV de OnePlus pourrait piquer des idées à la Realme TV

La marque avait déjà lancé en septembre deux modèles de TV QLED 55″ sous Android TV/OxygenOS : la OnePlus TV Q1 et Q1 Pro. Deux télés compatibles avec les technologies Quantum Dot Color, Dolby Vision et HDR10 + – le modèle « Pro » étant doté en prime d’une barre de son 50 W. Proposées 69 900 et 99 900 roupies indiennes soit environ 900 € et 1300 €, elles restent pour l’instant exclusives au marché indien et on ne sait pas encore si la marque compte les lancer en Europe.

Quant aux possibles fonctionnalités de l’appareil, tout reste à découvrir. La marque semble avoir réussi jusqu’alors à maintenir le secret autour de l’arrivée d’une nouvelle TV. On ne saura donc pas encore en quoi cette télévision sera plus « intelligente ». Il est néanmoins possible, pour ne pas dire très vraisemblable, que OnePlus dope l’appareil avec une pincée d’intelligence artificielle pour améliorer l’image.

Realme, l’autre marque du groupe chinois BBK Electronics utilise par exemple une technologie baptisée ChromaBoost dans ses dernières TV pour améliorer les couleurs, le contraste et les détails. Il y a des chances pour qu’on retrouve donc quelque chose de très semblable dans la prochaine TV OnePlus.