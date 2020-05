Chromecast : le futur dongle sous Android TV de Google intègrerait le catalogue de Nest

Google prépare un successeur au Chromecast qui fonctionnerait avec Android TV, le système d’exploitation des télévisions connectées. Mais ce nouveau dongle ne s’appellerait pas Chromecast. Il prendrait un tout autre nom. Il pourrait même intégrer la gamme Nest, à l’image des enceintes connectées.

À l’image d’Apple, par exemple, Google offre un large panel de produits et de services. Des smartphones. Des produits domotiques et des accessoires connectés. Des logiciels et des applications. Plusieurs systèmes d’exploitation. Un moteur de recherche incontournable. Du streaming (musical, audiovisuel et vidéoludique). Etc. Et nous n’évoquons ici que les produits pour les particuliers. Mais contrairement à Apple, Google n’a pas su donner une cohérence à ce catalogue foisonnant.

Mais l’entreprise semble y travailler, quitte à chambouler les habitudes des consommateurs. Les Nexus sont devenus des Pixel. Les enceintes Google Home sont devenues des produits du catalogue de Nest. Android Wear est devenu Wear OS. Etc. Et selon une rumeur relayée dans nos colonnes en début de semaine, Android TV pourrait être renommé Google TV, l’idée étant de recentrer la marque Android sur son coeur de métier : animer des smartphones et des tablettes (comme iOS et iPadOS pour poursuivre l’analogie avec Apple).

Chromecast bientôt dans le catalogue Nest ?

Un autre produit serait également concerné par ces changements de nom : le dongle Chromecast. Le site américain Protocol a publié un article basé sur des indiscrétions en provenance de plusieurs sources. Celles-ci affirment que la prochaine génération du dongle ne serait pas baptisée comme ses prédécesseurs. Plusieurs options sont encore envisagées. Et l’une d’elles positionnerait le produit dans le catalogue de Nest, afin que la marque continue de regrouper tous les produits domotiques (à l’image des Google Home qu’elle intègre depuis 2019).

Ce nouveau Chromecast (continuons de l’appeler ainsi jusqu’à ce qu’il soit officiel) a d’ores et déjà fait l’objet d’une fuite complète en mars dernier. Celle-ci affirmait que le nouveau dongle serait plus proche d’une Fire TV que d’un Chromecast. S’appuyant sur le système d’exploitation Android TV et intégrant Google Assistant, il serait indépendant du smartphone, serait livré avec une télécommande et serait capable de se connecter au Play Store pour s’enrichir d’applications, notamment de streaming (Netflix, Disney+, etc.). Et il serait nativement compatible Stadia.

L’idée de Google avec ce nouveau produit serait de présenter un concurrent plus sérieux à Roku, Amazon et Apple dans le domaine des décodeurs numériques. Reste à attendre son officialisation, initialement prévue lors du Google I/O 2020 (événement annulé depuis).

Source : Protocol