Google lance son Mode IA qui va complètement changer la recherche en ligne

Trouver une idée précise en ligne deviendra bientôt beaucoup plus simple. Décrire une image avec des mots ne sera plus une contrainte. Google prépare une évolution qui changera la manière dont vous chercherez sur Internet.

Depuis des années, les moteurs de recherche reposent sur des mots-clés. Entrer quelques termes et parcourir une liste de liens est devenu un réflexe pour des milliards de personnes. Pourtant, cette méthode atteint ses limites. Décrire une ambiance, un style ou un besoin précis avec des mots courts s’avère très souvent insuffisant.

C’est dans ce contexte que Google introduit le Mode IA dans sa recherche. Ce nouveau fonctionnement comprend les demandes formulées de manière naturelle et ne se limite plus à proposer des liens textuels. Il met en avant des résultats visuels, enrichis par des échanges proches d’une discussion. L’objectif est de transformer une idée vague en réponses concrètes et illustrées.

Le Mode IA de Google Search comprend les images et répond comme dans une conversation

Cette nouveauté repose sur le modèle Gemini 2.5. Concrètement, le Mode IA permet de commencer une recherche à partir d’une photo, d’un mot ou d’une simple phrase. L’IA analyse alors l’image, capte les détails visuels et propose des résultats adaptés. Par exemple, si vous prenez en photo une paire de baskets, vous pouvez demander à voir le même modèle dans d’autres couleurs.

Contrairement à Entourer pour rechercher, qui se limite à un élément précis dans une image, le Mode IA comprend une scène entière et peut affiner les résultats grâce à une discussion. En quelques échanges courts, la recherche devient plus fluide et beaucoup plus simple qu’une liste de liens.

Google applique aussi cette logique aux achats en ligne. Au lieu de passer par des filtres compliqués, il devient possible de décrire un vêtement comme on le ferait à un ami. Le système s’appuie sur un inventaire de plus de 50 milliards de produits mis à jour en permanence, garantissant des résultats pertinents et disponibles. Pour l’instant, le Mode IA est proposé en anglais et réservé aux États-Unis. Il devrait ensuite être élargi à d’autres pays, probablement dans les prochains mois. En France, son déploiement pourrait intervenir d’ici la fin de l’année si le calendrier suit le rythme habituel des lancements internationaux.