28 ans plus tard, Google a enfin droit à sa propre application Windows

Aussi étrange que cela puisse paraître maintenant que l'on y pense, Google ne s'est jamais empressé de créer une version desktop de son moteur de recherche. Une faute désormais réparée, l'application étant disponible en téléchargement.

À première vue, vous pourriez penser qu'une application bureau pour Google ne servirait pas à grand-chose — et on aurait du mal à vous donner tort. Après tout, Google sert avant tout à trouver son chemin sur Internet, il semble donc bien normal qu'il se trouve… sur Internet. Seulement voilà, ce serait oublier les nombreuses fonctionnalités dont s'est doté le moteur de recherche ces dernières années, disponibles uniquement sur smartphone, ou même celles que le géant américain a créé pour la version desktop.

C'est ainsi que l'on se surprendrait presque à trouver cette fameuse application de bureau, disponible depuis hier, franchement pratique. En effet, Google a annoncé le lancement global de la version desktop de son moteur de recherche, presque 30 ans après sa création. Pour l'heure uniquement disponible en anglais, ce qui ne sera pas bien handicapant pour s'en servir, elle donne accès à toutes les fonctionnalités habituelles de ce dernier. Et même un peu plus.

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L'application bureau de Google est surprenamment pratique

Le concept est on ne peut plus simple : avoir accès à Google et ses résultats de recherche directement sur son bureau, sans avoir à ouvrir un navigateur web. Mais pour cela, il faut avant tout installer ladite application. La chose est on ne peut plus rapide, mais Google vous demandera tout de même si vous souhaitez vous connecter à votre compte et relier votre Drive, ce qui lui permettra de vous proposer des résultats plus personnalisés.

Une fois chose faite, on se retrouve avec une barre de recherche on ne peut plus classique. Tapez n'importe quoi dedans et l'application vous montrera les résultats comme à l'accoutumée. Les choses deviennent vraiment intéressantes lorsque l'on se rend compte qu'une fois l'application ouverte, il suffit d'utiliser le raccourci clavier Alt + Espace pour la faire apparaître à l'écran. Dès lors, on peut imaginer une configuration de l'application qui la lancerait dès le démarrage du PC, pour pouvoir invoquer Google en une fraction de seconde à n'importe quel moment. Seul bémol : tout comme Chrome, l'application est plutôt gourmande en mémoire. Selon nos observations, celle-ci utilise en moyenne entre 1,1 et 1,4 Go de RAM tout de même.

Mais ce n'est pas tout. L'application a également droit à Lens, la fonctionnalité qui effectue une recherche à partir d'une image. D'ailleurs, Google met très clairement en avant son fameux mode IA, directement accessible depuis l'outil. Malheureusement, celui-ci n'étant pas encore disponible en France, nous n'avons pas réussi à la faire fonctionner. Encore un peu de patience, cela ne devrait plus tarder.

En revanche, une autre fonctionnalité est bien disponible chez nous : le partage d'écran. Celle-ci permet à Google d'accéder au contenu de votre écran (il faudra bien le sélectionner si vous possédez plusieurs moniteurs) afin de répondre plus facilement à vos questions. Là encore, la chose n'était pas très intéressante de notre côté, bien que Google soit parvenu à retrouver notre fond d'écran. On imagine que les résultats seront plus impressionnants avec le mode IA.

L'application est d'ores et déjà disponible. Vous pouvez la télécharger en cliquant sur le lien ci-dessous. La version française ne devrait pas tarder à arriver.