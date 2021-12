Goodyear lance des pneus optimisés pour les Tesla et les voitures électriques

Goodyear lance des pneus optimisés pour les Tesla et les voitures électriquesGoodyear vient d'annoncer le lancement sur le marché américain d'une nouvelle gamme de pneus conçus spécifiquement pour les voitures électriques et notamment les Tesla. En plus d'être silencieux grâce à une technologie propriétaire, ces pneumatiques disposent d'une plus grande durabilité grâce à une meilleure résistance au roulement.

Avec l'avènement de la mobilité électrique, les acteurs de l'industrie automobile ont dû se réinventer pour imaginer et développer des composants conçus spécifiquement pour les véhicules électriques. En effet, les voitures électriques ont des exigences différentes en matière de pneus, notamment en raison de leur poids (elles sont souvent plus lourdes qu'une voiture thermique). En outre, favoriser une meilleure autonomie est également un aspect essentiel des pneumatiques sur une voiture électrique.

Partant de ce constat, certains fabricants comme Goodyear ont décidé de revoir l'équilibre entre adhérence, maniabilité et performances. Après avoir dévoilé ses pneus sans air increvables, la marque présente “ElectricDrive GT”, une toute nouvelle gamme de pneumatiques destinées aux voitures électriques, et notamment aux Tesla :

“Les produits qui anticipent les besoins de mobilité des consommateurs sont au cœur de l'objectif d'excellence de Goodyear en matière d'innovation. Les véhicules électriques présentent un ensemble d'exigence très spécifiques en matière de charge, de couple, de nuisances sonores, d'autonomie, de résistance au roulement et de performance globale. Nous sommes fiers de proposer des technologies de pointe pour répondre à l'évolution du pays des véhicules électriques”, décrit David Reese, vice-président du développement des produits chez Goodyear Americas.

Des pneus pensés pour les voitures électriques

Comme le précise David Reese, ces nouveaux pneus se distinguent d'un pneu classique en plusieurs points. En premier lieu, les ingénieurs de Goodyear se sont attachés à réduire au maximum le bruit du roulement des pneus sur la route. Il faut dire que les voitures électriques se révèlent extrêmement silencieuses, à un tel point que le frottement des pneus est nettement plus perceptible.

Pour gommer ce défaut, Goodyear a équipé l'ElectricDrive GT de la technologie propriétaire SoundComfort qui “agit comme une barrière sonore intégrée qui aide à réduire le bruit de la route”. Mais ce n'est pas tout. L'ElectricDrive GT offre également une meilleure adhérence et une meilleure durabilité grâce à “un motif de bande de roulement asymétrique et un composé de bande de roulement spécialisé”.

D'après Goodyear, la gamme ElectricDrive GT sera lancée aux États-Unis dès 2022, d'abord dans en taille 255/45R19 104 W XL. En d'autres termes, le pneu sera bel et bien compatible avec les Tesla Model Y et Model 3, soit les voitures électriques les plus vendus sur le territoire américain.

