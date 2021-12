Android Auto : un bug fait crasher Google Maps toutes les 5 minutes

Android Auto subit encore quelques déconvenues. D'après plusieurs témoignages, un bug provoque la réinitialisation de l'appli Google Maps toutes les 5 minutes. Pour l'instant, le problème semble concerner une poignée d'utilisateurs. Et malheureusement pour eux, Google n'a toujours pas communiqué sur le sujet.

D'après plusieurs témoignages publiés sur le forum officiel de Google, l'application Google Maps sur Android Auto est victime d'un bug plutôt embêtant. Pour une raison encore inconnue, l'appli se réinitialise toutes les 5 minutes. Pour certains, le problème est même plus grave, entraînant des crash complets de Google Maps et d'Android Auto avec pour seul résultat un écran noir.

“Quand mon Vivo x70 Pro est connecté à la voiture pour la navigation via Android Auto, la carte/navigation ne cesse d'être rafraîchie toutes les 5 à 10 minutes. Chaque application et le smartphone fonctionnent avec la dernière mise à jour”, explique l'un des utilisateurs lésés sur le forum d'Android Auto.

Aucune solution pour ce bug de Google Maps

Comme le précise cet usager, toutes les solutions de fortune qui fonctionnent habituellement ne donne rien : “J'ai formaté le téléphone, je l'ai remplacé, et j'ai aussi effacé le cache et la mémoire interne. Rien ne semble corriger le problème”, avoue-t-il. Visiblement, le bug ne fait pas de distinction concernant les modèles de smartphone. Un autre utilisateur raconte rencontrer les mêmes soucis sur son Huawei Mate 20 Pro.

D'ailleurs, il explique que le bug survient en connexion filaire comme en sans fil. Il a également essayé de changer de câble, en vain. “En plus du rafraîchissement intempestif, j'ai aussi rencontré des crash complets de la carte, qui ne charge plus tandis qu'Android Auto devient inutilisable avec un écran noir. Je dois déconnecter et reconnecter l'écran de contrôle plusieurs fois pour que la carte charge à nouveau. Imaginez faire ça en conduisant…”, dénonce-t-il.

D'autres utilisateurs ont fait face aux mêmes problèmes avec leur Pixel 3 XL ou encore leur Pixel 6 Pro, le dernier né de Google. Malheureusement pour les usagers lésés, aucune solution officielle n'est à l'ordre du jour. Pour l'instant, Google reste silencieux à ce sujet. Il faut dire que ce bug touche un nombre très restreint d'utilisateurs. Si vous êtes touché, il faudra prendre son mal en patience. Pour rappel, les propriétaires de Galaxy S21 rencontrent également depuis quelques jours de sérieux soucis de performances sur Android Auto.