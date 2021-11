Goodyear teste sur une Tesla Model 3 les performances de ses pneus sans air et increvables

Goodyear vient tout de dévoiler ses tout nouveaux pneus sans air. Pour démontrer leurs performances et leur résistance, le constructeur les a essayé sur circuit, installés sur une Tesla Model 3. La commercialisation de ses pneus increvables est prévue pour 2030.

Goodyear a créé la surprise ce mardi 16 novembre 2021 en dévoilant ses nouveaux pneus sans air. En effet, le constructeur vient de diffuser une vidéo dans laquelle on peut voir ses pneus sans air à l'épreuve, installés sur une Tesla Model 3. Ces essais ont été réalisés en Floride sur un circuit appartenant à l'entreprise.

“Dans le cadre de son engagement à favoriser la mobilité d'aujourd'hui et de demain, Goodyear a étendu les essais de ses pneus sans air aux véhicules électriques à haute performance”, explique Goodyear. D'après les dires de la marque, les pilotes d'essais ont fait en sorte de pousser la voiture dans ses retranchements, le but étant de tester la durabilité et les performances de ses pneus sans air.

Ils ont ainsi été soumis à de fortes accélérations (jusqu'à 160 km/h) et décélérations, tandis que des virages ont été pris à plus de 88 km/h pour analyser le comportement de ses pneus nouvelle génération. Quoi qu'il en soit, ces pneus semblent prometteurs au regard de la vidéo, même si on peut noter toutefois quelques anomalies lors des changements rapides de direction.

À lire également : Continental dévoile des pneus conçus avec des pissenlits et des bouteilles d’eau recyclées

Goodyear espère lancer ses pneus sans air d'ici 2030

“Les tests ont portés sur la maniabilité à des vitesses allant jusqu'à 88 km/h, ainsi que sur l'accélération et la décélération, avec des commentaires positifs de la part de Goodyear et de pilotes d'essais formés par des tiers”, se félicite Goodyear. À l'image des pneus sans air Uptis de Michelin, les pneus de Goodyear ne possèdent pas de chambre à air. Elle est remplacée par une structure alvéolée complexe développée pour l'occasion.

Sans air, les pneus sont par définition increvables et ne nécessite pas d'entretien. Ils sont par extension plus durables et plus respectueux de l'environnement. Comme le rappelait Michelin lors de la présentation de l'Uptis, pas moins de 200 millions de pneus finissent chaque année à la décharge prématurément, soit après une crevaison ou une usure anticipée liée à une mauvaise pression de l'air par exemple. Autant de problèmes qui n'existent pas avec ces pneus sans air.

Selon les dernières précisions de Goodyear, la marque prévoit de commercialiser ses pneus sans air d'ici l'horizon 2030. Michelin sera donc en avance sur son concurrent, puisque les Uptis doivent équiper les véhicules de tourisme dès 2024.

Source : Inside EV's