State of Play septembre 2022 : comment suivre en direct les annonces PS5 et PSVR2 ?

Sony vient d’annoncer la tenue d’un nouveau State of Play, ce soir à 23 h 59. Le live sera l’occasion de présenter une dizaine de jeux à venir sur PS4, PS5 et PSVR 2. On fait le point sur nos prévisions.

En juin dernier, Sony nous avait régalés en dévoilant de nouvelles images de Hogwart’s Legacy ainsi que du remake de Resident Evil 4. Aujourd’hui, il est temps pour un tout nouveau State of Play qui devrait lui aussi faire la part belle aux annonces très attendues. En effet, le constructeur japonais a d’ores et déjà teasé le contenu du live, avec pas moins d’une dizaine de jeux dont on pourra voir le gameplay.

Les rumeurs vont d’ores et déjà bon train, suite au report de nombreux titres pour l’année prochaine. D’autant que la PS5 ne sera pas la seule mise à l’honneur, puisque le PSVR 2 montrera également le bout de son nez. En attendant ce soir, voici donc tout ce qu’il faut savoir pour regarder la conférence dans les meilleures conditions.

Quand et comment suivre ce nouveau State of Play ?

Quand a lieu le State of Play : dans la nuit du mardi 13 septembre au mercredi 14 septembre

: dans la nuit du mardi 13 septembre au mercredi 14 septembre À quelle heure le live va-t-il commencer : à 23 h 59 (heure française)

: à 23 h 59 (heure française) Comment voir le State of Play : ici sur le site à l’aide de la vidéo YouTube juste au-dessus

: ici sur le site à l’aide de la vidéo YouTube juste au-dessus Combien de temps dure le live : environ 20 min

Que faut-il attendre de ce State of Play ?

« De nouvelles mises à jour et de contenu gameplay pour 10 jeux bientôt disponibles sur PS5, PS4 et PS VR2. » Voilà donc de quoi sera fait ce nouveau State of Play, selon les propres dires de Sony. Difficile encore de savoir précisément quels jeux seront de la partie, bien que l’on peut raisonnablement s’attendre à de nouvelles images de God of War : Ragnarök, qui sortira le 9 novembre prochain.

Du côté du PSVR 2, on espère également en voir plus de Horizon : Call of the Mountain, le spin-off de la saga à succès spécialement développé pour le casque de réalité virtuelle. Avec un peu de chance, nous verrons aussi Callisto Protocol, l’un des jeux les plus attendus du moment, qui aura droit à sa version VR. Rendez-vous ce soir pour des réponses définitives !