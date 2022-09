God of War Ragnarok dévoile un nouveau royaume en vidéo, le résultat est à tomber

God of War Ragnarok est toujours attendu sur PS4 et PS4 pour le 9 novembre 2022. Alors que la date de sortie approche à grands pas, nos confrères du site GameInformer ont pu poser les yeux en exclusivité sur quelques extraits de gameplay du jeu. L'occasion pour les joueurs de découvrir un tout nouveau royaume : Svartalfheim.

God of War Ragnarok fait partie des jeux les plus attendus par les joueurs Playstation en cette fin d'année 2022. Alors que l'on craignait un report du titre en 2023, Kratos et Atreus reviendront finalement sur PS4 et PS5 dès ce 9 novembre 2022.

Et alors que nous approchons doucement mais sûrement de la fenêtre de lancement, la communication autour du titre commence à s'accélérer. Il y a quelques jours, nous avons pu en apprendre plus sur les combats du jeu, grâce à une vidéo relayée en exclusivité par GameInformer. On sait notamment que Kratos bénéficiera de nouvelles capacités, comme celle de pouvoir infuser sur demande ses lames et sa hache avec du gel et du feu.

Or, GameInformer est revenu sur le devant de la scène ce mercredi 7 septembre 2022 avec de nouveaux extraits de gameplay inédits de God of War : Ragnarok. Cette fois-ci, le média dévoile un tout nouveau royaume, entièrement visitable par les joueurs, à savoir Svartalfheim, la contrée des nains.

Découvrez Svartalfheim, l'un des royaumes inédits de GOW Ragnarok

Pour ceux qui ont écumé en long, en large et en travers le premier opus sorti en 2018, rappelez-vous que le jeu ne permettait pas d'explorer les 9 royaumes qui composent Midgard. Il était possible de visiter le Lac des 9 évidemment (avec ses nombreuses îles), Alfheim (pays des Elfes), Helheim (le royaume des morts), Jötunheim (le pays des Géants), et deux royaumes alternatifs proposant des défis de combats corsés : Nilfheim et Muspelheim. Trois zones demeuraient inaccessibles sur décision d'Odin, à savoir Asgard, Vanaheim et donc Svartalfeim.

Si cet extrait se veut assez court (quelques minutes seulement), il permet de découvrir l'incroyable architecture de ces niveaux. On note d'ailleurs une verticalité plutôt bienvenue, qui sera la source d'énigmes environnementales complexes. On voit par exemple Kratos geler des geysers avec sa hache pour créer des passages. “Nous voulions montrer les nains et ce qu'ils font ici. Ils utilisent l'eau pour se propulser et pour déplacer des objets. Même dans les différents biomes, on peut voir les nains créer des environnements immenses. Et puis quand Kratos arrive, on se demande comment il va faire pour plier l'environnement à sa volonté”, explique Jon Hickenbottom, lever-designer chez Santa Monica Studio.

Par ailleurs, précisons que les royaumes déjà visités par les joueurs dans le précédent épisode ont été retravaillés pour l'occasion. On sait notamment que le Lac des 9 est désormais totalement gelé. Nos deux héros devront trouver un autre moyen pour s'y déplacer rapidement, comme un traineur traîné par des loups notamment.