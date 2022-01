God of War : l’excellent portage sur PC réalise un très bon démarrage

God of War, le jeu sorti en 2018 sur PS4, vient d’arriver sur PC. Et les premiers chiffres montrent que les joueurs ont répondu présent. Le titre a accueilli plus de 70 000 joueurs en simultané en de son week-end de lancement. Et près de 95 % des joueurs ont mis une note positive au jeu. Des résultats meilleurs que ceux de Horizon Zero Dawn et Days Gone.

Le 14 janvier dernier, God of War est arrivé sur Steam et sur Epic Games Store. Après Days Gone et Horizon Zero Dawn, il s’agit de la troisième exclusivité PlayStation à débarquer sur PC. Un lancement que nous avons évidemment suivi de près. D’abord parce que le portage nous semblait d’excellente facture. Ensuite parce God of War est l’une des licences fortes de Sony Interactive.

Lire aussi – PS5, PS4 : FIFA, Fortnite, GTA V… voici les jeux les plus téléchargés en 2021

God of War est donc arrivé sur PC ce week-end. Le prix de vente est assez attractif : 50 euros environ. Et vous en avez pour votre argent : notre test de God of War sur PC confirme qu’il s’agit d’un excellent portage, pour un jeu qui reste essentiel à toute ludothèque qui se respecte. Le travail réalisé par Jetpack Interactive sur la production originale de Sony Santa Monica est très soigné. Nous aurions bien aimé autant de soin pour le portage de la trilogie GTA.

God of War réalise un très bon démarrage sur PC

Et les joueurs semblent en être autant convaincus que nous. En effet, d’une part, il n’y a que peu ou prou de messages incendiaires sur les réseaux sociaux. Et d’autre part, les quelques indicateurs fournis par Steam sur le jeu montrent un très bon démarrage. La base de données de la boutique en ligne de Valve affirme que plus de 73000 utilisateurs ont joué simultanément à God of War ce week-end. Et plus précisément dimanche à 15 heures (heure UTC).

Le succès semble se confirmer sur la durée. Le volume de joueurs ne descend jamais en dessous des 30 000 personnes connectées. A l’heure où nous écrivons ces lignes, 56000 joueurs sont présents. En outre les joueurs sont globalement satisfaits du résultat. Les avis sont positifs à plus de 95 % des cas. Sans surprise, Gof of War est actuellement numéro 1 des ventes.

God of War profite donc d’un excellent démarrage, bien meilleur que celui de Days Gone et Horizon Zero Dawn, dont les retours ont été plus mitigés. Cela encouragera certainement Sony à continuer de produire des portages PC de ses exclusivités PlayStation. Parmi les licences citées par les rumeurs se trouvent Uncharted, Bloodborne ou encore Ghost of Tsushima.

Source : Steam